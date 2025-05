Em Armazém, governador Jorginho Mello participa da 4ª Festa Regional da Tilápia e anuncia investimentos para a região Sul

Fotos: Roberto Zacarias / Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello esteve neste domingo, 4, na 4ª Festa Regional da Tilápia, em Armazém, no Sul do estado. Durante o evento, onde foi servido o maior caldo de tilápia do mundo, o governador assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Monsenhor Francisco Giesberts, no valor de R$ 2 milhões, bem como os termos de parceria para a instalação de 29 kits ponte da Secretaria de Estado da Defesa Civil.

“A festa é linda, mostra a força da nossa gente, do povo catarinense e de Armazém. O maior caldo de tilápia do mundo precisa cada vez mais ser conhecido e valorizado, assim como a gente valoriza nosso pescador e defende os interesses da pesca catarinense. E a gente aproveita pra trazer investimentos pra educação, que é uma dos pontos fortes do nosso governo. Fazer a escola melhorar, dar qualidade de vida, lugar adequado para que os alunos possam estudar, é uma das melhores coisas que um gestor público pode fazer. E na Proteção e Defesa Civil, o prefeito agora faz a cabeceira e nós soltamos os kits em cima. E agora fica num outro estágio com a qualidade muito melhor”, disse o governador Jorginho Mello.

:: Mais fotos no álbum

No evento foi servido gratuitamente o maior caldo de tilápia do mundo, na maior panela do mundo. Fruto da tradição e do trabalho dos piscicultores, de acordo com o secretário de Estado da Aquicultura e Pesca, Tiago Bolan Frigo.

“A tilápia é um dos produtos da cultura mais importantes para Santa Catarina. Em termos de valor, é o principal hoje. E aqui Armazém é a capital catarinense da tilápia, Santa Catarina é o quarto maior produtor brasileiro da tilápia. Vem crescendo cada vez mais a importância dela, aqui não só em Santa Catarina, como no Brasil, inclusive para exportações. E agora essa festa aqui coroa tudo isso, dentro da questão econômica e essa tradição aqui já que estamos na quarta edição”, pontuou Frigo.

Proteção e Defesa Civil

Além de Armazém, outras quatro cidades da região foram contempladas com os 29 kits pontes: São Martinho, Tubarão, Gravatal e Imaruí. O investimento total do Governo do Estado é de mais de R$ 7,6 milhões.

“Nós tivemos a resposta rápida frente às situações de enxurrada que aconteceram nos últimos meses. São 29 kits atendendo aí a determinação do governador Jorginho Mello, de estarmos ao lado dos prefeitos e resolvermos os problemas. E o kit ponte é a substituição da ponte de madeira, da ponte que foi carregada pela chuva, às vezes, de concreto que sofreu abalo por conta de uma enxurrada, de uma enchente ou até mesmo de um deslizamento. A Defesa Civil proporciona esse kit, a prefeitura faz a cabeceira e a Defesa Civil coloca esse kit de concreto que pode ter de 5 a 8,25m de largura, ou seja, é uma ponte nova que substitui uma de madeira muitas vezes e traz uma outra condição e dificilmente ela vai sofrer qualquer abalo no futuro pela qualidade que ela é feita”, explicou o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt.

Educação

Depois do evento, o governador Jorginho Mello visitou a Escola de Educação Básica Monsenhor Francisco Giesberts, onde o Governo investe mais de R$ 5,3 milhões para reforma e ampliação da unidade.