Santa Catarina é um dos estados que mais gera oportunidade de trabalho para pessoas inscritas no CadÚnico

Com frequência Santa Catarina é destaque na geração de empregos nos mais diversos setores, mas recentemente também ficou em terceiro lugar no ranking nacional dos estados que mais oportunizam vagas de trabalho para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O dado foi divulgado nesta semana, durante o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, na categoria Inserção no Mercado de Trabalho.

A premiação valoriza municípios, estados e empresas que promovem geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias de baixa renda. Foram avaliados critérios como vagas geradas, taxas de empregabilidade e qualidade das ações formativas.

A gerente de Benefícios, Transferência de Renda e Programas da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Sabrina Gomes Cerva, destaca que Santa Catarina é um estado de muitas oportunidades e que atua para promover a transformação social por meio do trabalho. “O CadÚnico pode ser considerado um grande mapa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e o Estado de Santa Catarina vem trabalhando efetivamente para que essas pessoas saiam dessa condição, principalmente com a inserção no mercado de trabalho”, disse.

Além do estado, a cidade de Sombrio também foi reconhecida como um dos 15 municípios brasileiros que mais geraram oportunidades de emprego para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) entre 2023 e 2024. O município foi o único de Santa Catarina a conquistar o Prêmio.

O resultado é reflexo de um trabalho intenso da Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e também com parceiros para a realização de ações que incluem cursos de capacitação, encaminhamento ao mercado de trabalho e apoio ao empreendedorismo. “Esse reconhecimento é um reflexo de um trabalho que prioriza as pessoas e acredita na transformação pela oportunidade. Nossos programas são voltados para quem mais precisa, e essa premiação reforça que estamos no caminho certo”, afirmou a prefeita Gislaine Cunha.

O prêmio integra a agenda do Programa Acredita no Primeiro Passo, e busca reconhecer boas práticas que tenham como base a redução das desigualdades sociais. A categoria Inserção no Mercado de Trabalho premia ações que se destacaram pela criação de vagas e qualificação de beneficiários do CadÚnico, além da qualidade das iniciativas desenvolvidas.

