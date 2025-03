Inspira IFSP: Informação que transforma seu caminho  – IFSP

Novo podcast do IFSP será lançado, na próxima quinta (03), no Spotify, no YouTube e no site do IFSP

Já pensou em receber informações relevantes sobre o IFSP na sua plataforma favorita?

Pois a partir da próxima quinta-feira, dia 3 de abril, você poderá acessar o Canal do IFSP, tanto no Spotify quanto no YouTube, e também o site do IFSP para ouvir o Inspira IFSP: Informação que transforma seu caminho, o novo podcast do Instituto Federal de São Paulo.

Com produção da Diretoria de Comunicação do Instituto, o Inspira do IFSP tem a missão de trazer uma notícia bacana para os estudantes e para a comunidade acadêmica a cada duas semanas.

No primeiro episódio, você vai conhecer o Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos do IFSP, criado para facilitar o diálogo entre alunos e servidores e desfazer desentendimentos ou até mesmo buscar a solução de um conflito dentro da Instituição.

E a cada 15 dias tem episódio novo para facilitar sua jornada dentro do Instituto Federal.

Ah, e pode deixar que a gente também vai lembrá-lo por meio das redes sociais!

Se você tiver alguma sugestão de pauta, é só nos enviar pelo e-mail .

Já favorita o canal do IFSP nas suas plataformas e espalha a novidade para os seus amigos!

Acesse:

IFSP – Instituto Federal de São Paulo

ifspoficial

ifsp.edu.br