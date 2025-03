Militares são homenageados por relevantes serviços prestados à Roraima

O Governo de Roraima realizou, nesta quinta-feira, 27, uma cerimônia para homenagear 240 militares com as medalhas da Ordem do Mérito Forte São Joaquim e Ottomar de Sousa Pinto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado. O evento, coordenado pela Casa Militar da Governadoria, ocorreu no Fórum Cível Advogado Sobral Pinto.

A medalha Forte São Joaquim, a maior distinção concedida pelo Estado de Roraima, simboliza a importância histórica da fortificação erguida no período colonial. Já a medalha Ottomar de Sousa Pinto reconhece ações significativas de civis e militares em cooperação com a Casa Militar.

Distinção histórica e simbólica

A medalha Forte São Joaquim foi instituída pelo Decreto nº 1.527-e, de 6 de outubro de 1989. Ela presta homenagem ao forte, erguido pela coroa portuguesa às margens do rio Branco, com o objetivo de proteger o território durante o Brasil Colônia. Esse forte foi fundamental na formação do Território Federal de Roraima, que, posteriormente, se tornaria o Estado de Roraima.

O governador Antonio Denarium destacou a relevância da comenda para a valorização de quem contribui para o bem-estar da sociedade:

“Essa ação valoriza as pessoas que, de forma direta e indireta, estão sempre colaborando com a Casa Militar da Governadoria. É uma honra homenagear também nossos policiais militares, homens e mulheres que, incansavelmente, se dedicam todos os dias ao bem-estar da população.”

A importância da medalha Ottomar de Sousa Pinto

A medalha Ottomar de Sousa Pinto, instituída pelo Decreto nº 8.616-e, de 18 de janeiro de 2008, agracia personalidades civis e militares que demonstraram contribuição expressiva para o Governo de Roraima. Durante a cerimônia, o secretário-chefe da Casa Militar, o coronel Ilmar Soares, ressaltou a importância da medalha como reconhecimento pelas ações prestadas à sociedade:

“A ordem honorífica é concedida a pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que prestaram serviços relevantes ao Estado de Roraima. Para nós, é uma honra fazer esse reconhecimento.”

Sentimento de gratidão entre os homenageados

O momento também foi de emoção para os homenageados, como o tenente-coronel Lindberg Kent Santos de Castro, que, após 17 anos de dedicação à Polícia Militar, recebeu a medalha Ottomar de Sousa Pinto pela primeira vez:

“Sou roraimense e já tenho quatro medalhas. Hoje, recebo pela primeira vez a medalha Ottomar de Sousa Pinto. Uma honra para mim”, disse, emocionado.

O vice-governador de Roraima, Edilson Damião, também foi homenageado e destacou sua alegria em participar da cerimônia:

“Participar da entrega desta honraria é motivo de muita alegria para mim, pois fico muito feliz também por ter sido homenageado. Roraima é o meu lar, onde estudei e me formei. Parabéns a todos os agraciados.”

O jovem Luigi Ferreira de Castro, filho do tenente-coronel Lindberg, expressou seu orgulho ao ver o pai ser reconhecido:

“Meu pai é policial e trabalha com muito zelo e dedicação. Ver esse momento para mim é um presente em dobro”, disse, emocionado.

A tenente Francisca Sousa, com 22 anos de serviço na Polícia Militar, também recebeu a medalha Ottomar de Sousa Pinto e, com muita emoção, comentou: “É uma emoção única e inexplicável. Sem dúvidas, jamais vou esquecer esse momento tão especial.”

