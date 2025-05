AVISO DE PAUTA: governador autoriza incentivos que vão garantir R$ 3,5 bilhões em investimentos privados para SC

Posted on

Com o objetivo de garantir o direito aos estacionamentos prioritários, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) emitiu, neste ano, 1.967 credenciais para vagas especiais. Foram 1.629 para idosos, 243 pessoas com deficiência, 72 autistas, 21 pessoas com fibromialgia e duas com síndrome de Down. A Semob-JP alerta que cartão de estacionamento […]