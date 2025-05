IFSP oferece 760 vagas para cursos superiores gratuitos no 2º semestre de 2025  – IFSP

Seleção utilizará nota de uma das edições do Enem entre 2009 e 2024; inscrições até 1º de junho

Estão abertas, de 5 de maio a 1º de junho, as inscrições para os cursos gratuitos de graduação do IFSP com início no segundo semestre de 2025. No total, são oferecidas 760 vagas em 19 cursos distribuídos por oito campi no estado de São Paulo por meio do Edital n.º 100/2025.

Período de Inscrições: 5 de maio a 1 de junho

Seleção: nota de uma das edições do Enem entre 2009 e 2024

Inscrições: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

Valor da inscrição: R$ 30,00

Pedido de isenção da taxa de inscrição: 5 a 11 de maio

Último dia para o pagamento da taxa de inscrição: 2 de junho

Banca de heteroidentificação: 12, 13, 16 e 17 de junho

Início das aulas: 2º semestre 2025

Podem concorrer ao Vestibular Enem IFSP 2025 os candidatos que tiveram sua participação confirmada em uma das edições do Enem realizadas nos últimos 16 anos, ou seja, entre 2009 e 2024. Os candidatos que prestaram o Enem em mais de uma dessas edições poderão escolher, no momento da inscrição, aquela em que obtiveram a melhor média, o que amplia significativamente as possibilidades de participação e classificação.

Cada candidato pode concorrer a uma única vaga no processo seletivo.

As 760 vagas disponíveis neste edital estão distribuídas nos campi: Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Jacareí, Presidente Epitácio, Salto, São Carlos e São Paulo. Conheça os cursos oferecidos no Anexo I do edital.

Em conformidade com a Lei 12.799/2013, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos: possuir renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos (renda menor ou igual a R$2.277,00) por pessoa e ter estudado todos os anos do Ensino Médio integralmente em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

Reserva de vagas: 50% das vagas de cada curso são reservadas apenas a candidatos que estudaram todos os anos do Ensino Médio, integralmente, em instituições públicas de ensino brasileiras ou em escolas comunitárias brasileiras, conveniadas com o poder público, que atuam no âmbito da educação do campo . Dentro desse percentual, são reservadas vagas para pessoas com deficiência, quilombolas, pretos, pardos, indígenas e candidatos com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a R$ 1.518,00, vigente aos três meses anteriores ao início das inscrições (fevereiro, março e abril de 2025).

Os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos deverão participar de Banca de Heteroidentificação de critérios fenotípicos, que está prevista para ocorrer nos dias 12, 13, 16 e 17 de junho de 2025.

Em caso de dúvidas ou outras informações, envie e-mail para .

Para mais informações sobre o Vestibular Enem IFSP 2025, acesse https://ifsp.edu.br/vestibularenem2025.