Sine Municipal de Sorocaba oferece 95 vagas de emprego na terça-feira (6) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, informa que a partir do dia 20 de fevereiro estarão abertas as inscrições para pessoas com deficiência e seus acompanhantes (quando necessário) que desejam acesso ao camarote com acessibilidade na Avenida Carnaval. Serão disponibilizadas 10 vagas, e as inscrições devem ser feitas […]