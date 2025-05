SONORA – Jorginho Mello recebe embaixadores de cinco países que buscam aumentar parceria comercial com Santa Catarina

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segund, 5, embaixadores de cinco países em visita a Santa Catarina. Os representantes de Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Qatar e Kuwait buscam oportunidades de parcerias para aumentar a balança comercial entre o estado e seus países. O encontrou, na Casa d’Agronômica, contou com a participação da vice-governadora, Marilisa Boehm, secretários de Estado e parlamentares.

O governador Jorginho Mello ressaltou o encantamento que Santa Catarina causa em todos os que visitam:

Estiveram presentes os embaixadores do Reino de Marrocos, sr. Nabil Adghoghi; dos Emirados Árabes Unidos, sr. Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi; do Reino do Bahrein, sr. Bader Abbas Alhelaibi; do Estado do Qatar, sr. Ahmad Mohammed Al Shebani; e do Estado do Kuwait, sr. Talal Rashed Almansour.

O secretário Executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, destacou o potencial do comércio exterior do estado:

A visita a Santa Catarina também passou pelo trabalho realizado em Brasília pela Secretaria de Articulação Nacional. O contato com as embaixadas é fundamental para facilitar processos de aproximação e parceria.

A secretária Vânia Franco destacou o polo tecnológico que é Santa Catarina:

