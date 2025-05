Vasco acerta com Fernando Diniz; veja valores e quando ele estreia

Por MRNews



Vasco e Fernando Diniz avançam nas negociações com acerto financeiro abaixo dos R$ 2 milhões

Nesta segunda-feira (5), o Vasco da Gama e o técnico Fernando Diniz deram um passo importante rumo a um possível acerto. Segundo informações do jornalista Carlos Berbert, divulgadas em seu perfil na plataforma X, as partes chegaram a um acordo em relação à questão financeira — considerada o principal entrave nas conversas. O valor definido ficou abaixo da pedida inicial, que era de R$ 2 milhões mensais.

A negociação, que vinha se arrastando há semanas, entrou em um estágio mais otimista após esse avanço. Fontes ligadas ao clube e ao estafe de Diniz confirmaram que, com essa etapa superada, o treinador solicitou agilidade na formalização do contrato e na definição dos últimos detalhes para que o desfecho aconteça de forma positiva.

Apesar da evolução, ainda restam etapas burocráticas e pontos contratuais a serem definidos antes do anúncio oficial. Diniz, que já teve passagem pelo Vasco em 2021, surge como o nome favorito da diretoria vascaína, liderada por Pedrinho, para assumir o comando técnico da equipe em meio à temporada.

Nos bastidores, a expectativa é que o anúncio ocorra ainda nesta semana, com a possibilidade de o treinador estar à frente do time já na partida contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, marcada para a próxima quarta-feira (7). A movimentação no mercado sinaliza um esforço da diretoria em estabilizar o desempenho da equipe e atender aos anseios da torcida por um nome com ideias modernas e reconhecida capacidade de formação tática.

Diniz é conhecido por seu estilo de jogo ofensivo, posse de bola e valorização das categorias de base. Caso o acordo seja finalizado, o técnico deve contar com autonomia para implementar sua metodologia e planejar reforços para o elenco.

Com esse avanço, o torcedor cruzmaltino pode começar a vislumbrar um novo momento no clube, apostando na retomada da estabilidade técnica com um nome que conhece o ambiente e tem experiência recente no futebol brasileiro.

