Dia da Baixada é celebrado com visita à antiga Vila Iguassú

O Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha, localizado na região do Tinguá, em Nova Iguaçu, abriu as portas para uma comemoração especial: o Dia da Baixada Fluminense, celebrado em 30 de abril. Nesta quarta-feira, a Prefeitura promoveu uma visita guiada às obras de revitalização da antiga Vila de Iguassú, berço da Baixada Fluminense. Além de construções que fazem parte da história da região, os presentes puderam conhecer o futuro Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu (MAE/NI).

Este será o primeiro museu da Baixada Fluminense e o terceiro de Arqueologia e Etnologia do Brasil. Os outros ficam na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal do Paraná (UFPR). As obras do MAE/NI tiveram início em janeiro deste ano, durante as comemorações de 192 de fundação de Nova Iguaçu, cidade-mãe da Baixada.

A visita de hoje foi guiada pelo historiador e secretário municipal de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro, que apresentou ao público as obras do museu e também da sede do parque, que recebeu uma exposição com antiguidades encontradas durante as escavações realizadas na antiga Câmara e Cadeia de Iguassú.

“A expectativa é que o museu seja inaugurado ainda este ano. Ele irá receber alguns dos mais de 200 mil fragmentos arqueológicos já retirados do solo do parque pela nossa equipe de Superintendência de Pesquisas Arqueológicas”, revela Marcus Monteiro.

A sede do Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha e o Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu estão sendo erguidos no Largo da Piedade, a poucos metros de distância de construções históricas como a Estrada Real do Comércio, a mais importante estrada do Brasil entre 1830 e 1860, a Torre Sineira da antiga Igreja da Matriz, do Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos e do Cemitério da antiga Vila de Iguassú, ainda ativo.

Distante um quilômetro dali ainda é possível encontrar o antigo Porto Iguassú e o sítio arqueológico da antiga Câmara e Cadeia, maior casa de Câmara e Cadeia da província do Rio de Janeiro nos idos de 1830, época em que Iguassú era a vila mais importante.

“Estamos reconstruindo a vila e vamos trazer muitos projetos, feiras, encontros e festivais. Nos arredores, teremos pousadas, restaurantes e toda a infraestrutura necessária para receber turistas que virão conhecer o berço da Baixada”, garantiu o secretário municipal de Cultura.