Edmundo anuncia rompimento com a Sempre Vasco e promete oposição a Pedrinho nas próximas eleições

Na noite desta segunda-feira (5), o ex-jogador e ídolo do Vasco da Gama, Edmundo, anunciou publicamente que foi excluído do grupo político Sempre Vasco e que, a partir de agora, se colocará como oposição ao atual presidente do clube, Pedrinho. A declaração foi feita através da plataforma X e repercutiu rapidamente entre torcedores e integrantes do cenário político cruzmaltino.

“Eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência. Esse será meu compromisso com vocês”, afirmou Edmundo em tom enfático, deixando clara sua intenção de disputar ou apoiar um projeto alternativo à gestão de Pedrinho nas eleições previstas para o final de 2026.

A ruptura marca uma mudança significativa no ambiente político do Vasco. Edmundo era um dos principais nomes da Sempre Vasco, grupo que ajudou a eleger Pedrinho com um discurso de renovação, ética e aproximação com ídolos históricos do clube. No entanto, o relacionamento entre ambos já vinha apresentando sinais de desgaste nos bastidores.

Fontes próximas a Edmundo indicam que divergências sobre decisões estratégicas do atual mandato e a falta de espaço para participação efetiva do ex-atacante no planejamento do clube contribuíram para o rompimento. A exclusão do grupo político foi a gota d’água para que o “Animal”, como é carinhosamente chamado pela torcida, decidisse partir para o enfrentamento direto nas próximas eleições.

Pedrinho, por sua vez, ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações de Edmundo, mas o episódio deve gerar repercussões internas e pressão por parte de conselheiros e sócios. A gestão atual já enfrenta críticas em relação a algumas decisões administrativas e à instabilidade esportiva do clube.

A oposição liderada por Edmundo promete agitar o cenário político do Vasco nos próximos meses e reacende o debate sobre o futuro da instituição. Carismático, popular entre os torcedores e com forte presença nas redes sociais, o ex-jogador surge como uma figura com potencial para mobilizar uma nova frente de oposição.

Resumo dos fatos:

Edmundo foi excluído do grupo Sempre Vasco;

Anunciou oposição aberta a Pedrinho;

Pretende disputar ou apoiar chapa nas eleições presidenciais do clube;

Declaração gera impacto político no ambiente cruzmaltino.

