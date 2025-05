ASSISTIR Guarani x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Guarani x São Bernardo é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (10) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Guarani x São Bernardo: Horário, Escalações e Onde Assistir à Partida da Série C

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série C, Guarani e São Bernardo se enfrentam em uma partida decisiva para ambos os times. O duelo será realizado no sábado, 10 de maio de 2025, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo. Ambos os times chegam à partida com objetivos claros e a expectativa é de um grande confronto pela competição.

Como Chega o Guarani

O Guarani chega à 8ª rodada da Série C com uma recente vitória importante sobre o Botafogo-PB, por 2 a 1, o que deu ao time da casa sua primeira vitória na competição. Apesar de ser um resultado positivo, a equipe ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, com 6 pontos, e está na luta para escapar da zona de rebaixamento. A vitória sobre o Botafogo-PB foi um alívio, mas o time precisa de mais consistência para alcançar a recuperação completa e subir na classificação.

O Guarani, dirigido por Marcelo Cabo, terá a missão de dar continuidade à reação e conquistar os 3 pontos em casa. Para isso, a equipe contará com o apoio da sua torcida e um elenco que busca mais confiança para avançar na competição.

Como Chega o São Bernardo

Do outro lado, o São Bernardo chega para a partida com um empate sem gols contra o Londrina na última rodada. Com esse resultado, o time paulista ocupa a 11ª posição na tabela com 8 pontos, ainda fora da zona de classificação, mas a apenas três pontos do G8. O objetivo da equipe do interior de São Paulo é somar pontos e se aproximar da zona de acesso para a próxima fase da competição.

Sob o comando de Ricardo Catalá, o São Bernardo se prepara para um jogo importante em que precisará de uma vitória para manter-se vivo na disputa pelas vagas da Série C. Com um elenco que busca melhorar a produção ofensiva, o time terá que se superar para conquistar os três pontos fora de casa.

Escalações – Guarani x São Bernardo

Guarani

O técnico Marcelo Cabo deverá escalar o Guarani com o seguinte time:

Goleiro : Andrei

: Andrei Defensores : JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael, Emerson

: JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael, Emerson Meio-campistas : Nathan, Caio Melo, Anderson Leite

: Nathan, Caio Melo, Anderson Leite Atacantes: Bilu, Denis Júnior, Reinaldo

A expectativa é de que o Guarani mantenha sua formação ofensiva e busque aproveitar o fator casa para pressionar o adversário e garantir os três pontos.

São Bernardo

O São Bernardo, por sua vez, deverá ir a campo com:

Goleiro : Alex Alves

: Alex Alves Defensores : Helder, Matheus Salustiano, Pedro Carrerette

: Helder, Matheus Salustiano, Pedro Carrerette Meio-campistas : Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson, Pará

: Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson, Pará Atacantes: Léo Jabá, Guilherme Queiroz, João Carlos

Com um elenco equilibrado e bons nomes no ataque, o São Bernardo tentará superar a desvantagem de jogar fora de casa e conquistar uma vitória crucial para suas pretensões na competição.

Onde Assistir Guarani x São Bernardo

A partida entre Guarani x São Bernardo, válida pela 8ª rodada da Série C, terá transmissão ao vivo pelos canais Dazn e Nosso Futebol. Além disso, o 365Scores fará a cobertura em tempo real, oferecendo a possibilidade de acompanhar o placar ao vivo e todas as estatísticas do jogo.

Para quem não puder acompanhar ao vivo, o 365Scores oferece também informações detalhadas sobre os históricos dos confrontos, estatísticas, elencos e muito mais.

Ficha Técnica – Guarani x São Bernardo

Data : 07/05/2025

: 07/05/2025 Horário : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) Local : Estádio Brinco de Ouro, Campinas, SP

: Estádio Brinco de Ouro, Campinas, SP Rodada : 8ª Rodada da Série C

: 8ª Rodada da Série C Onde Assistir: Dazn, Nosso Futebol, 365Scores

Conclusão

O jogo entre Guarani e São Bernardo será decisivo para ambas as equipes, que buscam diferentes objetivos na Série C. Enquanto o Guarani luta contra o rebaixamento e tenta melhorar sua performance, o São Bernardo almeja se aproximar da zona de classificação para o mata-mata. Ambas as equipes têm seus desafios, mas a partida promete ser intensa e com muitas emoções para os torcedores. Não deixe de acompanhar o duelo, seja na TV ou pelo acompanhamento em tempo real!

Tags: Guarani, São Bernardo, Série C, Campeonato Brasileiro, onde assistir, futebol ao vivo, 365Scores, Campeonato Brasileiro Série C 2025, futebol brasileiro, futebol.

