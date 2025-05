Casas do Idoso têm atividades especiais de Dia das Mães

Posted on

Os mais de 530 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino voltam às salas de aula em Santa Catarina, nesta segunda-feira, 29. Durante o período de recesso, a Secretaria de Estado da Educação (SED) promoveu a Semana Pedagógica, em conjunto com as Coordenadorias Regionais de Educação e as unidades escolares, com formações para os professores […]