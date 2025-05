ASSISTIR Santos x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Santos x Grêmio Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (07) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Peixe, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Santos x Grêmio Sub-20: Onde Assistir, Escalações e Arbitragem – 7ª Rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e Horário: Quarta-feira, 07 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)

O Campeonato Brasileiro Sub-20 chega à sua nona rodada com um confronto importante para as duas equipes. O Santos, atualmente na 11ª posição, busca retomar o caminho das vitórias para se aproximar da zona de classificação para o mata-mata. Do outro lado, o Grêmio, que ocupa a 16ª posição, está pressionado pela necessidade de vencer para sair da parte de baixo da tabela e continuar sonhando com a classificação.

Como Chega o Santos:

O Peixe, após uma série de cinco jogos sem vitória, chega ao duelo com a esperança de reverter a situação. Foram três empates (contra Palmeiras, Atlético-GO e Bahia) e duas derrotas (para Fluminense e Cruzeiro). A grande esperança da equipe santista é o artilheiro Lucas Meirelles, que marcou sete gols até o momento na competição.

Como Chega o Grêmio:

O Grêmio, por sua vez, tem enfrentado dificuldades na competição e ocupa a 16ª colocação com apenas quatro pontos. A equipe precisa de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. Sob o comando do técnico Fabiano Daitx, o Imortal deve adotar um esquema mais cauteloso, priorizando os contra-ataques. O destaque da equipe tem sido o meia Tiago, que, além de boas atuações, já marcou dois gols.

Escalações:

Santos:

Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Samuel, João Ananias e Vinícius Lira; Profeta, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Pepê Fermino, Mateus Xavier e Luca Meirelles.

Técnico: Leandro Zago

Grêmio:

Ygor; Smiley, João Lima, Nathan e Pedro Gabriel; Zortéa, Araújo e Riquelme; Tiago, Jardiel e Jean.

Técnico: Fabiano Daitx

Arbitragem:

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)

Onde Assistir:

A partida entre Santos e Grêmio Sub-20 será transmitida pela Santos TV.

Com os dois times buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro Sub-20, o duelo promete ser emocionante e crucial para suas ambições na competição. Acompanhe ao vivo e fique ligado nos próximos capítulos desta disputa.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?