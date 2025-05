Detran-RR realiza abertura da campanha do Maio Amarelo nesta terça-feira, 6

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) definiu a programação de ações para a campanha do Maio Amarelo 2025. O lançamento em Roraima ocorrerá a partir das 8h desta terça-feira, 6, na Escola do Sesi, localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786, no bairro Aeroporto.

Com o tema “Desacelere – Seu bem maior é a vida”, o Maio Amarelo tem a finalidade de sensibilizar a sociedade sobre o papel de cada cidadão e estimular na construção de um trânsito mais responsável e seguro para todos.

Durante este mês, o Detran-RR intensificará as ações de educação com palestras, oficinas e blitze educativas tanto na capital quanto no interior do Estado. As atividades também irão envolver os alunos que participam do programa Jovem Condutor e instituições.

A chefe da DPET (Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito), Ruth Prill, destacou a importância do tema deste ano. “A velocidade da nossa vida cotidiana impacta no comportamento das pessoas no trânsito, criando um ambiente de pressa, desatenção, individualismo e que traz consequências desumanas para a sociedade”, disse.

“Por essa e outras atitudes, é que vamos disseminar mensagens sobre a responsabilidade de todos para a redução de mortes e sinistros nas vias e rodovias do país”, ressaltou a chefe da Divisão de Educação.

MÊS TEMÁTICO

O Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Confira abaixo a programação da 1ª semana:

Terça-feira, 6 de maio

8h30 – Abertura oficial do Maio Amarelo

Local: Escola do Sesi na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes

Quarta-feira, 7 de maio

8h30 – Blitz educativa

Local: Praça do Centro Cívico (em frente à Assembleia Legislativa)

Quinta-feira, 8 de maio

8h30 – Recepção dos alunos do Projeto Jovem Condutor da Escola Estadual Geraldo Pinto, de Alto Alegre com palestra e blitz educativa

Local: Ciptur (Companhia Independente de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário) da Polícia Militar de Roraima

9h30 – City Tour de observação do trânsito em pontos estratégicos (participação do Detran-RR, da PMRR e da Polícia Rodoviária Federal)

Sexta-feira, 9 de maio

7h45 – Palestra na empresa ArcelorMittal

