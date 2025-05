Educadores da Semob-JP realizam conscientização no CAM abordando servidores e visitantes

Levando conhecimentos e conscientização sobre regras e comportamentos prudentes de trânsito, educadores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizaram uma visita, na manhã desta terça-feira (6), ao Centro Administrativo Municipal de João Pessoa (CAM), em Água Fria. A ação está inserida na programação do Maio Amarelo, campanha que visa reduzir o número de sinistros de trânsito e salvar vidas. O objetivo da ação foi abordar servidores e visitantes com a entrega de material educativo, conscientizando sobre um trânsito mais humanizado. Neste ano, a campanha tem como tema: ‘Desacelere. Seu bem maior é a vida’.

Para o superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, a atividade no CAM levou conhecimento sobre a campanha para os servidores da Prefeitura, buscando a interação de todos para comportamentos mais seguros no trânsito. “Durante todo o mês serão realizadas ações para conscientizar pedestres e motoristas. Então, pedimos para que a população desacelere no trânsito, ressaltando a importância da prudência e do respeito às normas”, declarou Marcilio.

“Hoje a equipe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died) esteve no Centro Administrativo Municipal, com a campanha do Maio Amarelo, abordando servidores e visitantes falando sobre a importância do comportamento e de atitudes para um trânsito mais seguro, reforçando sempre essas boas práticas no trânsito para que cada um possa contribuir com um trânsito mais humanizado e seguro para todos”, explicou a chefe da Died, Gilmara Branquinho.

Durante a ação, muitos servidores foram abordados e aprovaram a iniciativa da Semob em conscientizar e explicar a campanha para chamar a atenção da sociedade na urgência de reduzir sinistros e preservar vidas. “Campanha maravilhosa de informações para as pessoas se conscientizarem das regras para o bem de todos. Muito importante e necessário, e precisamos ter mais paciência e mais empatia para um trânsito melhor e humano”, afirmou a servidora pública, Tayná Osório.

Programação Maio Amarelo – Semob-JP 2025

06/05 (Terça)

Abordagem a servidores e visitantes – CAM – 9h às 12h

Palestra BRISANET – 9h

07/05 (Quarta)

Aula inaugural do Curso de Formação de Agentes – 8h

Abertura do Maio Amarelo no Detran-PB – 10h

Ação educativa “Travessia de Pedestres” – Centro Turístico de Tambaú – 15h30

08/05 (Quinta)

Palestra para motociclistas – 1º Grupamento de Engenharia – 9h

Ação educativa – Empadinha Barnabé (Cabo Branco) – 15h30

09/05 (Sexta)

Palestra para oficiais – 1° Grupamento de Engenharia – 9h

Ação educativa “Travessia de Pedestres” – 15h30

12/05 (Segunda)

Ação educativa – Colégio Intensivo (Costa e Silva) – 8h30 e 14h

13/05 (Terça)

Ação “Compartilhando Espaços” – Orla Cabo Branco – 5h às 8h

Abordagem educativa – Trauminha (com Sest Senat) – 9h

Audiência Pública – Câmara Municipal – 14h

14/05 (Quarta)

Abertura do Maio Amarelo – Sapé – 8h

Ação educativa “Travessia de Pedestres” – 15h30

15/05 (Quinta)

Ação “Compartilhando Espaços” – Orla – 5h às 8h

Palestra NORTENG Engenharia – 7h30

Comando educativo para motociclistas – Vandick x Epitácio

16/05 (Sexta)

Ação educativa “Travessia de Pedestres” – 9h

Palestra Concreto Redemix – 15h

17/05 (Sábado)

Ação educativa – Orla/Centro Turístico de Tambaú – 15h30

19/05 (Segunda)

Ação educativa – ECO Parque – 8h

Ação educativa – SEST SENAT – 13h

20/05 (Terça)

Palestra e teatro de fantoches – Centro da Pessoa Idosa – 7h30

Ação “Travessia de Pedestres” – 3 Ruas (Bancários) – 15h30

21/05 (Quarta)

Ação educativa – Colégio João Machado (Jaguaribe) – 6h30

“Semob na Escola” – Santa Rita – 14h

22/05 (Quinta)

Ação “Compartilhando Espaços” – Cabo Branco – 5h às 8h

Comando educativo para motociclistas – Altiplano – 15h

23/05 (Sexta)

Ação educativa – Hospital Edson Ramalho – 9h

24/05 (Sábado)

Curso de Pilotagem Segura para motociclistas – 8h

25/05 (Domingo)

Ação educativa – Faixa de Pedestre – Orla Cabo Branco

26/05 (Segunda)

Ação educativa – Hospital de Trauma – 9h

27/05 (Terça)

Ação “Compartilhando Espaços” – Cabo Branco – 5h às 8h

Palestra de Segurança no Trânsito – Pitimbu – 9h

28/05 (Quarta)

Ação educativa – Escola Estadual José Vieira – 8h e 14h

29/05 (Quinta)

Ação “Compartilhando Espaços” – Orla Cabo Branco – 5h às 8h

Palestra na NoVETECH – Tarde

30/05 (Sexta)

Campanha de Doação de Sangue – Hemocentro – 8h às 16h

31/05 (Sábado)

Encerramento do Maio Amarelo – Manhã

Comando Integrado com forças de segurança.