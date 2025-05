Vigilância em Saúde de Roraima realiza treinamento para inspeção sanitária da água e segurança no abastecimento

Nesta terça-feira, 6, a CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) iniciou o treinamento em Inspeção Sanitária em Sistemas de Abastecimento de Água e Noções do Plano de Segurança da Água. O curso está ocorrendo até quarta-feira, 7, no auditório da CGVS, e tem o apoio da UFRR (Universidade Federal de Roraima) e da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

O treinamento tem como objetivo fortalecer a atuação dos profissionais que monitoram a qualidade da água nos municípios, oferecendo uma abordagem técnica sobre inspeção de fontes de abastecimento, instalações, manutenção e identificação de pontos críticos que podem comprometer a segurança da água consumida pela população.

Entre os participantes, estiveram presentes bolsistas do curso de engenharia civil da UFRR, servidores das vigilâncias sanitárias e dos núcleos de vigilância da qualidade da água dos municípios e dos Dseis (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) Leste e Yanomami.

Segundo o gerente do Vigiágua (Núcleo de Vigilância da Qualidade da Água), vinculado ao Departamento de Vigilância Ambiental da CGVS, Adriano Augusto Brandão, o curso também é parte de uma estratégia para consolidar a presença de profissionais permanentes nas ações de vigilância da água nos municípios.

“Estamos capacitando os para eles poderem trabalhar na área específica núcleos de vigilância de qualidade da água dos municípios, juntamente com as vigilâncias sanitárias, que também trabalham um pouco com essa parte em hospitais, em postos de saúde, com a questão da hemodiálise e outras abordagens”, afirmou.

A capacitação também inclui noções sobre o Plano de Segurança da Água, uma metodologia preventiva que orienta a gestão de riscos desde a captação até a chegada da água nas residências.

“Durante o curso, eles vão entender o fluxo desde a água, do manancial até a casa do consumidor e quais pontos são importantes que podem em algum momento fragilizar, ou dificultar, ou fazer com que essa água não chegue com a qualidade que deveria”, explicou a bióloga do Ministério da Saúde, Luana Mesquita.

Para o chefe da Divisão de Vigilância Sanitária Ambiental do município de Caracaraí, Eraldo Almeida Gomes, a expectativa é que haja um reforço maior para as atividades diárias.

“Isso aqui é muito importante, principalmente para mim que faço a coleta de água. Isso aí é conhecimento e vai ser importante futuramente para o nosso desenvolvimento do trabalho”, ressaltou o participante.

