Mountain Bike Histórico acontece em junho com o apoio da Prefeitura de João Pessoa

05/05/2025 |

19:00 |

394

João Pessoa sediará, no próximo mês de junho, o 1º Mountain Bike Histórico Track&Field, um evento que alia a prática esportiva ao turismo cultural. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). O lançamento do evento esportivo acontece na tarde desta terça-feira (6), às 15h30, no largo do Hotel Globo, no Varadouro.

Com concentração na Praça da Independência e chegada no Conventinho, o evento é realizado pela Track&Field, considerada uma das maiores marcas brasileiras de esporte no setor de vestuário. A prova proporcionará aos participantes um percurso diferenciado, passando pelos principais pontos turísticos do Centro Histórico da Capital paraibana.

Voltado para todos os públicos, o evento é acessível a atletas, ciclistas amadores e famílias interessadas em viver essa experiência única de imersão urbana sobre duas rodas.