SONORA – Santa Catarina realiza maior simulado de desastres da história do país e anuncia nova edição para 2026

Santa Catarina realizou neste domingo, 18, o maior exercício de preparação para desastres já realizado no Brasil.

O 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres, promovido pelo Governo do Estado, mobilizou aproximadamente 260 mil pessoas em 256 municípios.

O objetivo foi testar protocolos, reforçar a prontidão das equipes e integrar esforços entre municípios e Estado.

Ao longo do dia, foram simulados diversos cenários críticos com base nos principais riscos identificados em Santa Catarina, como deslizamentos de terra em áreas urbanas e rurais, enchentes e enxurradas com evacuação de comunidades, queda de barreiras em rodovias, isolamento de localidades e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, a ideia foi deixar as equipes preparadas para atuação quando necessário:

SONORA

A ação contou com a participação do observador da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, major Felipe, que fala sobre a experiência:

SONORA

O representante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, capitão Golin, afirma que o exercício é essencial para articulação e integração das equipes:

SONORA

O tenente-coronel Hermans, da Polícia Militar de Santa Catarina, fala da partipação da corporação no evento:

SONORA