Sexta Encena leva circo para o bairro Dom Pedro

Tem circo em dose dupla na próxima sexta-feira (23), na Casa de Cultura Flávio Craveiro, região sul de São José dos Campos.

Para começar, às 9h30, acontece o espetáculo “Gran Cirque de Duá – Le Classique Show”. As palhaças Funúncia e Panqueca decidem contar as mais clássicas histórias infantis de todos os tempos. E, para isso, investem todo o seu charme e elegância (mais ou menos isso) nessa empreitada.

Encerrando o dia, também com palhaçada, às 19h30, tem a peça “O Manual de Como Encontrar Um Bom Partido”, dessa vez Funúncia é uma MC sonhadora, que tem o desejo de se tornar uma grande artista internacional e conhecer o mundo. No entanto, ela é confrontada pelos estereótipos e padrões impostos às mulheres. Com isso, começa a questionar se precisa fazer o que a sociedade espera dela.

A entrada é gratuita e o ingresso ficará disponível para retirada no site.

Serviço

Casa de Cultura Flávio Craveiro

Endereço: Av. Lênin, 200 – Dom Pedro I



