Prefeito de Naviraí e vereadores apresentam ao Governo do Estado projetos estruturantes para o município – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno, acompanhado de secretários municipais e vereadores, se reuniu na tarde desta segunda-feira (5), com o governador Eduardo Riedel para discutir projetos importantes para o município.

Inicialmente, Riedel parabenizou os agentes públicos de Naviraí pelo espírito de união em prol da população e a apresentação de projetos estruturados e bem definidos. “Assim que finalizarmos as formalidades dos projetos, vamos dar início a ordem de serviço das obras”, completou o governador.

Na reunião, o prefeito apresentou pleitos da população, que incluem, principalmente, obras em infraestrutura e saúde. Sacuno destacou, entre as obras que o município está demandando junto ao Governo do Estado, o recapeamento de ruas e avenidas da cidade, pavimentação asfáltica e drenagem.

“Estamos focados numa gestão eficiente e voltada para os anseios da população e o desenvolvimento com a chegada de investimentos no município”, afirmou Sacuno.

Ainda durante a reunião, foram detalhadas algumas das obras já concluídas e que contaram com o apoio do Governo do Estado, como a reforma do Núcleo Regional de Saúde e do Hemocentro, além da restauração da pista de pouso e decolagem do aeródromo da cidade, drenagem e pavimentação asfáltica de vias da cidade.

O encontro de hoje integra o programa “MS Ativo – Municipalismo”, e contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Roberto Hashioka e Pedro Pedrossian Neto.

Alexandre Gonzaga, Comunicaçao do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende