Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Quinta (08/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Posted on

Por MRNews Renascer: Joana e Tião – Uma Reviravolta na Trama Na novela Renascer, os telespectadores serão agraciados com uma reviravolta emocionante na vida do casal Joana e Tião Galinha. Cansado das ilusões de riqueza e das artimanhas de Egídio, Tião decide que é hora de mudar de vida e deixar para trás as agruras […]