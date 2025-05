Coronel alvo de operação da Polícia Federal assume Departamento de Inteligência da Polícia Militar de Roraima

Posted on

A Solenidade de Abertura da Semana da Pátria foi realizada nesta segunda-feira, 2, com a chegada do Fogo Simbólico ao Palácio Cruz e Souza, no Centro de Florianópolis. Este foi o primeiro ato alusivo ao 202º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil. Este ano o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi o […]