São Paulo vence Palmeiras e sobe para 4º lugar no Brasileirão Feminino

A nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 começou em grande estilo. No único jogo da noite de sábado (3), o São Paulo derrotou o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo, e chegou aos mesmos 17 pontos do rival na tabela.

No momento, o Palmeiras é o terceiro, uma posição à frente do tricolor por ter marcado três gols a mais (21 contra 18). Dudinha e Karla Alves – aos 52 da segunda etapa – fizeram os gols para o São Paulo, enquanto Andressinha marcou para o Palmeiras.

Aos 38 do primeiro tempo, as Soberanas abriram o placar. Após breve disputa no meio do campo, a bola ficou com Dudinha, que cortou para a perna esquerda e chutou forte no canto esquerdo de Natascha.

Aos 34 da segunda etapa, veio o empate das Palestrinas. Andressinha cobrou falta de maneira perfeita, no ângulo direito de Carlinha.

Próxima rodada

Natascha, goleira do Palmeiras, teve que ser substituída no fim do jogo. A substituta dela, Tapia, mal havia entrado e acabou sofrendo um gol aos 52 minutos. Após bate-rebate dentro da área palmeirense, a bola sobrou para Karla Alves, que emendou no canto direito da goleira recém-colocada no jogo.

Na próxima rodada do Brasileirão feminino, o São Paulo recebe o Fluminense, em Cotia, na sexta-feira (9). No dia seguinte, o Palmeiras também será anfitrião diante do 3B da Amazônia.

No entanto, as duas equipes têm compromissos antes destes. Pelo Paulistão, ambas estreiam na terça-feira (6): o Palmeiras encara o Realidade Jovem, enquanto o São Paulo faz o clássico com o Santos.

