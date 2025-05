Universidad de Chile x Estudiantes , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (07), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Universidad de Chile x Estudiantes acontece Hoje (07) às 21 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Universidad de Chile x Estudiantes: Análise Completa e Palpites para a Libertadores 2025

O aguardado confronto entre Universidad de Chile e Estudiantes pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025 acontece nesta quinta-feira (07/05), às 21 (horário de Lisboa), no Estádio Nacional de Santiago. Ambas as equipas disputam uma vaga nas oitavas de final e chegam com motivações distintas, o que torna o jogo especialmente interessante para fãs e apostadores na Betano PT, casa de apostas com odds competitivas e promoções especiais.

Desempenho recente e estatísticas

O Universidad de Chile vive um grande momento em casa. A equipa chilena venceu seus últimos seis jogos como mandante e está invicta há sete partidas. Além disso, marcou golos em todos esses jogos e demonstra consistência ofensiva com Lucas Di Yorio e Nicolás Guerra no comando do ataque. A equipa comandada por Gustavo Álvarez já venceu o Estudiantes no único confronto anterior entre ambos pela Libertadores.

Por outro lado, o Estudiantes, da Argentina, passa por uma fase oscilante. Fora de casa, venceu apenas um dos últimos seis jogos e sofreu golos nas três partidas mais recentes. A equipa de Eduardo Domínguez conta com nomes experientes como Gabriel Neves e Guido Carrillo, mas precisa melhorar defensivamente para reagir no grupo.

Odds das casas de apostas (Betano PT)

Vitória Universidad de Chile : 2.40

: 2.40 Empate : 3.00

: 3.00 Vitória Estudiantes: 2.65

Além do mercado de resultado, outras apostas populares incluem:

Ambas marcam – Não : 1.65

: 1.65 Menos de 2.5 golos: 1.45

Essas odds indicam um confronto equilibrado, com leve favoritismo para os chilenos jogando em casa, e uma expectativa de poucos golos.

Prováveis escalações

Universidad de Chile:

Castellón; Hormazabal, Calderón, Ramírez, Zaldivia; Poblete, Aránguiz, Díaz; Sepúlveda, Guerra, Di Yorio

Estudiantes:

Mansilla; Gómez, Rodríguez, Núñez, Arzamendia; Neves, Kociubinski, Palacios; Medina, Tobio Burgos, Carrillo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no canal SportTV 2 (Portugal), a partir das 01h00 de quinta-feira.

Considerações finais e apostas sugeridas

Com o Universidad de Chile mostrando grande força como mandante e o Estudiantes enfrentando dificuldades fora de casa, a vitória dos chilenos surge como uma aposta de valor na Betano PT, com odd de 2.40. O mercado “ambas marcam – não” também merece atenção, já que os últimos jogos do Estudiantes apresentam baixa produção ofensiva.

Para quem procura aumentar as chances com apostas combinadas, vale considerar:

Universidad de Chile vence + Menos de 2.5 golos

Essa combinação pode oferecer odds mais altas e reflete o cenário provável de uma vitória magra dos donos da casa.

