ASSISTIR AO VIVO Atlético Grau x Grêmio , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Atlético Grau x Grêmio acontece HOJE (07) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Atlético Grau x Grêmio: Onde Assistir ao Vivo, Horário e Detalhes da 4ª Rodada da Sul-Americana 2025

A 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 reserva um duelo decisivo entre Atlético Grau e Grêmio. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A transmissão será exclusiva via streaming pela plataforma Paramount+.

Lanús vence o Melgar por 1×0 e pressiona Vasco na Sul-Americana

ASSISTIR AO VIVO Once Caldas x Unión Española , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Jogo crucial pelo Grupo D

O Grêmio chega embalado na competição, com 7 pontos conquistados em três jogos e dividido a liderança do Grupo D com o Godoy Cruz, da Argentina. Já o Atlético Grau amarga a lanterna da chave, somando apenas 1 ponto até aqui, ao lado do Sportivo Luqueño.

No primeiro turno, em Porto Alegre, o time gaúcho levou a melhor ao vencer os peruanos por 2 a 0, em uma atuação sólida. Agora, fora de casa, a equipe comandada por Renato Portaluppi busca manter a regularidade e encaminhar a classificação antecipada para o mata-mata.

Onde assistir Atlético Grau x Grêmio ao vivo

Data: quarta-feira, 7 de maio de 2025

quarta-feira, 7 de maio de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (Peru)

Estádio Alejandro Villanueva, Lima (Peru) Transmissão: Paramount+ (exclusiva)

Situação dos times no Grupo D

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Godoy Cruz 7 3 2 1 0 Grêmio 7 3 2 1 0 Sportivo Luqueño 1 3 0 1 2 Atlético Grau 1 3 0 1 2

Expectativa da torcida

Com o elenco superior tecnicamente e melhor momento na temporada, o Grêmio é favorito no confronto. A expectativa da torcida tricolor é por mais uma vitória sólida, mesmo atuando fora de casa, para seguir firme na luta pelo título da competição.

Enquanto isso, o Atlético Grau precisa vencer se quiser manter vivas as chances de avançar para a próxima fase, o que tornará o duelo ainda mais disputado e emocionalmente carregado.

ASSISTIR AO VIVO Mushuc Runa x Cruzeiro , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Universidad Católica , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Tags: atlético grau x grêmio, onde assistir, copa sul-americana 2025, transmissão ao vivo, paramount+, grupo d sul-americana, grêmio hoje, futebol ao vivo, atlético grau perú, sul-americana rodada 4

Deseja que eu também crie versões desse artigo para outros jogos da Sul-Americana?

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.