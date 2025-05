Trecho da Av. Sebastião Gualberto será interditado para nova pista

Ana Lúcia Abranches





Secretaria de Mobilidade Urbana

A partir desta quinta-feira (8), uma faixa de rolamento da Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, na região central, será interditado.

A interdição será durante o período de construção da nova pista e reconstrução da existente na Avenida, entre o Posto Sete Estrelas e o Viaduto Marcílio Fiori. O prazo previsto é de três semanas.

Agentes de Mobilidade da Prefeitura estarão no local para acompanhar e orientar o trânsito.

Serão mantidas três faixas no total, sendo duas em um sentido e uma no sentido oposto. A sinalização de divisão de pista será feita com cones, de maneira que possa ser rapidamente ajustada de acordo com o fluxo de veículos, mantendo sempre duas faixas de rolamento para o sentido que tiver maior demanda.

Agentes de Mobilidade irão orientar o trânsito | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Após a construção da nova pista, o trânsito será desviado provisoriamente para esta, nas mesmas condições (3 faixas de rolamento no total), para que seja realizada a reconstrução do pavimento da pista existente.

Com o término deste trecho, o trânsito será liberado com três faixas de rolamento em cada sentido.



