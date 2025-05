Campinas x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (07/05)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Campinas x Corinthians HOJE (07) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Na noite desta quarta-feira, 7 de maio de 2025, Campinas W e Corinthians W se enfrentam em mais um confronto eletrizante pela LBF Feminina (Liga de Basquete Feminino). A bola sobe às 19h30 (horário de Brasília) e promete agitar o cenário do basquete feminino nacional.

Transmissão ao vivo e livescore

A partida terá transmissão ao vivo via live stream para apostadores em plataformas como bet365, Betano.br, Superbet, entre outras. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, o Flashscore.com.br disponibiliza livescore em tempo real com estatísticas, pontuações por quarto e desempenho das atletas.

Campinas W

A equipe de Campinas chega para este jogo após uma sequência positiva na LBF, com três vitórias nos últimos cinco jogos. Apesar da derrota para o Ourinhos na rodada anterior (57×51), o time mostrou força ofensiva e tem sido competitivo em casa. Jogadoras como a armadora Letícia Rocha e a ala-pivô Ingrid têm se destacado na rotação campineira.

Corinthians W

O time feminino do Corinthians vem embalado com uma campanha impecável: são cinco vitórias consecutivas, incluindo o triunfo sobre o próprio Campinas por 63×54 no dia 16 de abril. A equipe comandada por Bruno Guidorizzi tem como destaques as atletas Ariadna e a experiente pivô Silvinha, fundamentais no garrafão e na transição ofensiva.

Histórico de confrontos

Nos últimos três encontros entre as equipes, o retrospecto está equilibrado:

16/04/2025: Corinthians 63 x 54 Campinas

Corinthians 63 x 54 Campinas 03/05/2024: Campinas 64 x 62 Corinthians

Campinas 64 x 62 Corinthians 29/03/2024: Corinthians 67 x 71 Campinas

Odds das casas de apostas

As cotações indicam favoritismo para o Corinthians:

Estrelabet: Campinas 3.40 | Corinthians 1.28

Campinas 3.40 | Corinthians 1.28 Superbet: Campinas 3.10 | Corinthians 1.32

Campinas 3.10 | Corinthians 1.32 Esportivabet: Campinas 3.40 | Corinthians 1.28

Campinas 3.40 | Corinthians 1.28 Aposta Ganha: Campinas 3.09 | Corinthians 1.26

Palpite

Com o ótimo momento do Corinthians W e a instabilidade recente de Campinas W, a tendência é de mais um triunfo da equipe paulista, que busca se consolidar na ponta da tabela da LBF 2025.

Tags: Campinas W x Corinthians W ao vivo, LBF Feminina 2025, basquete feminino, onde assistir Campinas W x Corinthians W, live stream LBF, odds Corinthians feminino, apostas basquete.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.