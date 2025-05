SONORA – Assistência Social de SC promove capacitação sobre o financiamento do Suas nos dias 27 e 28

Posted on

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) publicou, nesta terça-feira (19/11), mais 1.324 novas concessões do Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb). Os nomes dos servidores contemplados com o benefício estão disponíveis para consulta no portal do Diário Oficial do Estado, e na página da SEE/MG, neste link. Com esta […]