Ações da Prefeitura fazem adoção de animais aumentar 66% em Nova Iguaçu

Iniciada em 2023, a Feira Municipal de Adoção de Animais tem feito sucesso em Nova Iguaçu. Promovida pela Prefeitura, por meio da Assessoria Especial de Proteção Animal, a iniciativa tem conquistado os corações dos amantes de pets.

No primeiro ano, oito feiras foram realizadas entre maio e dezembro, com 80 cães e gatos adotados. Em 2024, o número de adoções subiu para 118 em sete feiras presenciais. Além disso, a Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu uma feira virtual. Os 15 pets disponíveis ganharam novos lares.

Os 133 animais adotados no ano passado representaram um aumento de 66% em relação a 2023. Para este ano, a expectativa é elevar ainda mais este número. “Renovamos nossa parceria com o Top Shopping para a realização de feiras mensais e estamos em vias de fechar um acordo com um outro importante espaço público para que tenhamos ainda mais feiras em 2025 e, consequentemente, mais cães e gatos adotados”, disse o assessor especial de Proteção Animal, Marcelo Reis.

A feira conta com o apoio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e de protetores de animais de rua. São estes protetores parceiros que resgatam e cuidam dos animais até que eles estejam prontos para serem adotados. Para adotar um cão ou gato, o interessado deverá preencher um termo de adoção responsável no qual o tutor se compromete a oferecer os cuidados necessários ao animal. Os pets são entregues já castrados e vermifugados, com exceção dos filhotes ainda com pouca idade para passar pelo procedimento.

Primeira feira de 2025 tem 23 adoções

No último sábado (22), a Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu a primeira edição de 2025 da Feira Municipal de Adoção de Animais. Ao todo, 65 pets foram disponibilizados. Vinte e três deles, sendo 13 gatos e 10 cães, ganharam novos lares. A ação foi realizada no Top Shopping.