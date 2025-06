Após fim de semana com ocorrências, Bombeiros alertam para cuidados ao fazer de trilhas

Fotos: Divulgação / CBMSC

No fim de semana dos dias 14 e 15 de junho, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) atendeu a duas ocorrências de busca e resgate em áreas de trilha, uma no Morro do Cambirela, em Palhoça, e outra no Pico da Teta, em Balneário Camboriú. Nos dois casos, as pessoas se perderam ao realizar a trilha e as situações chamam atenção para a importância da prevenção e do planejamento antes de realizar atividades em ambientes de mata fechada e terreno acidentado.

Resgate no Morro do Cambirela – Palhoça

No sábado, 14, por volta das 6h, o Grupo de Busca e Salvamento (GBS) do CBMSC foi acionado para resgatar um casal perdido na trilha do Morro do Cambirela. Devido à dificuldade de acesso terrestre e à urgência do caso, foi necessário o apoio do helicóptero Arcanjo 01, que transportou a guarnição até o cume da montanha.

A equipe realizou o acesso ao casal utilizando técnicas de salvamento com cordas, enfrentando terreno íngreme e vegetação densa. Após cerca de 40 minutos, o casal foi localizado, consciente, orientado e sem lesões aparentes.

Como não foi possível realizar o retorno aéreo, a guarnição optou por descer pela trilha até a rodovia BR-101, totalizando cerca de 3 horas de deslocamento a pé. Toda a operação durou aproximadamente 6 horas e foi concluída com sucesso, sem incidentes.

Resgate no Pico da Teta – Balneário Camboriú

Já no domingo, 15, o CBMSC foi acionado para outra ocorrência de busca e resgate, dessa vez envolvendo dois homens perdidos na trilha do Pico da Teta, em Balneário Camboriú. Apesar da chuva e do nevoeiro, os bombeiros conseguiram localizar as vítimas rapidamente graças ao contato por telefone e ao envio da localização via celular.

A guarnição de serviço se deslocou imediatamente ao local e, em aproximadamente 30 minutos, conseguiu alcançar os homens. Ambos estavam conscientes, sem ferimentos, e foram conduzidos com segurança de volta à base.

Cuidados indispensáveis para trilhas seguras

Diante das duas ocorrências em um único fim de semana, o CBMSC reforça o alerta à população quanto aos cuidados ao praticar atividades em áreas de trilha, especialmente durante o inverno, quando as condições climáticas podem se tornar mais adversas e o risco de acidentes aumenta.

Confira algumas orientações essenciais:

Planejamento: pesquise previamente sobre o percurso, grau de dificuldade e tempo estimado. Nunca subestime a trilha.

Previsão do tempo: evite sair em dias com previsão de chuva, ventos fortes ou baixa visibilidade.

Roupas e calçados adequados: use vestimentas confortáveis, impermeáveis e tênis ou botas apropriadas para terreno irregular.

Hidratação e alimentação: leve água suficiente e alimentos leves, como frutas, barrinhas de cereal ou proteína.

Celular carregado: mantenha o celular com bateria cheia e leve carregador portátil. Em caso de emergência, isso facilita a localização e o resgate.

Não trilhe sozinho: evite fazer trilhas sozinho. Informe sempre alguém de confiança sobre sua rota e horário previsto de retorno.

Sinalização: siga as trilhas oficiais e respeite a sinalização. Evite atalhos ou rotas desconhecidas.

Emergência: em caso de imprevistos, mantenha a calma, permaneça no local e acione o CBMSC pelo telefone 193.

Para compartilhar essas dicas de forma mais fácil, o CBMSC possui duas cartilhas educativas. Para baixar os arquivos em PDF, basta acessar os links:

:: Dicas de prevenção para a sua trilha

:: Mais trilhas e menos impacto ambiental