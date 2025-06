Estudantes de Roraima participam de olimpíada nacional que incentiva restauração da natureza de forma prática

O Colégio Estadual Militarizado Maria Nilce Macedo Brandão participa da Olimpíada Restaura Natureza, iniciativa da organização da sociedade civil com propósito ambientalista WWF-Brasil (World Wildlife Fund, traduzido como “Fundo Mundial da Natureza”) com o projeto Reviver o Córrego: Açaí na Floresta. A escola foi escolhida entre nove instituições de ensino que também se inscreveram para representar Roraima.

Dividida em duas etapas, uma online e outra presencial, a olimpíada busca incentivar a conexão das pessoas com a natureza e restaurar o equilíbrio da vida humana por meio da educação. A instituição de ensino se destacou entre nove escolas de Roraima que se inscreveram para participar, e agora o colégio disputa uma vaga para a segunda etapa da competição.

O plano de ação do Colégio selecionado tem como objetivo reverter os impactos da urbanização no Igarapé do Frasco com reflorestamento de açaí e restauração da biodiversidade local. O mesmo corta sete bairros do município de Boa Vista e possui uma área de 10 hectares no total. O projeto prevê o mapeamento das áreas reflorestadas e com necessidade de atenção próximas à escola, que está localizada no bairro Cauamé.

“Há cerca de dez anos, o local passou pela construção do shopping e teve um impacto nesse igarapé que sofreu tanto na fauna como na flora. Então o trabalho de conscientização da educação ambiental e a participação no Restaura Natureza, faz com que os alunos entendam a importância da conservação e desenvolvam habilidades práticas para proteger o meio ambiente e promover a cidadania e a responsabilidade social na nossa comunidade escolar”, pontuou a gestora Rosilene Carvalho.

COMPETIÇÃO

Na fase online, o projeto será avaliado pelo voto popular pelo site da Restaura Natureza. Caso passe para a segunda etapa, uma comissão julgadora avaliará a ação desenvolvida pelos estudantes de forma individual.

“O Colégio Nilce Brandão tem muitas ações de educação ambiental que fortalecem o tema com os alunos. Eles têm Horta, projetos de reutilização de água e também o replantio de açaí. Essas ações de restauração expandem para fora do espaço escolar e são levadas também para as casas dos alunos” afirmou a chefe da Divisão de Educação Ambiental da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Naiva Pereira.

A segunda etapa, tem cinco critérios para escolher a instituição de ensino premiada: engajamento, comunicação, técnicas restauradoras, diversidade de espécies nativas e área restaurada;

A premiação tem em duas categorias: Avaliação da Comissão Técnica Julgadora e Votação Popular. Serão premiadas as cinco melhores iniciativas a partir dos registros de ação em cada uma das duas categorias, reconhecendo os estudantes, professor orientador e a escola vencedora.

A gestora Rosilene convidou a comunidade a participar e votar pelo CEM Maria Nilce Macedo Brandão. “Convidamos todos a darem essa força ao colégio. Basta acessar o site, escolher duas iniciativas, incluindo a da nossa escola, e votar utilizando um e-mail válido por pessoa. Isso é muito importante para a cidade, para o meio ambiente e para a nossa comunidade escolar, porque a envolve em projetos que impactam a sociedade de forma muito positiva”, concluiu.

