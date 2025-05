Seed realiza formação continuada de coordenadores pedagógicos em práticas educativas e currículo escolar

Coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino de Boa Vista participaram nesta terça-feira, 20, da terceira etapa da formação continuada promovida pela Seed (Secretaria de Educação e Desporto). O encontro foi realizado no auditório do prédio pedagógico da secretaria e abordou práticas educativas na área da Educação Ambiental, a importância do currículo escolar e o desenvolvimento de projetos pedagógicos alinhados ao DCRR (Documento Curricular de Roraima).

A formação continuada é fruto da parceria entre a Dipe (Divisão de Projetos Especiais) e a Diab (Divisão de Educação Ambiental Básica), e tem como principal objetivo fortalecer a atuação dos coordenadores nas unidades escolares e segue com novas etapas ao longo do ano.

Segundo o chefe da Dipe, Leonilton Cruz, o momento visa aproximar os coordenadores pedagógicos dos programas e projetos desenvolvidos pela Seed.

“O objetivo dessa formação é trazer os coordenadores para que a gente consiga passar para eles os projetos e os programas que são trabalhados pela Secretaria de Educação. E os coordenadores levando para as escolas esses projetos e programas, essas ações que são desenvolvidas, vai fortalecer o currículo escolar e a melhoria da qualidade de ensino”, explicou.

A Dipe e a Diab atuam com diversos projetos e programas que estão sendo apresentados durante a formação. Entre eles estão: o Programa Bandas e Fanfarras, que contempla escolas com instrumentos musicais e contratação de regentes; o Programa Caminhada Literária, voltado para o incentivo à leitura com o apoio dos mediadores nas salas de leitura; além do Programa Jovem Senador, Jovens Embaixadores, Parlamento Jovem Brasileiro, Projeto Horta na Escola, e o “Água, quem paga a conta?”, em parceria com a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), entre outros.

Leonilton destacou ainda que a troca de experiências promovida nos encontros tem um papel fundamental na socialização das ações pedagógicas nas escolas.

“A partir desses encontros que a Seed está realizando com os coordenadores, os coordenadores poderão, nos seus encontros pedagógicos, socializar os momentos que estão sendo trabalhados aqui. Falar dos projetos, dos programas, como é que o professor pode inserir essas ações na sua disciplina e, dessa forma, fortalecer o currículo escolar que a secretaria também trabalha, que é a parte pedagógica”, destacou.

Como parte das ações, está previsto para este ano um curso de regência voltado aos instrutores das bandas escolares, como forma de aprimorar a atuação desses profissionais nas unidades contempladas.

