Churrasco ou Orquídea? Pesquisa revela opções para o Dia das Mães em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado neste domingo (11), ainda dá tempo de escolher entre um presente tradicional ou um almoço especial em família. Para ajudar na decisão duas pesquisas do Procon Mato Grosso do Sul, realizadas nos dias 5 e 6 de maio, revelam a variação de preços existentes entre esses dois tipos de homenagem, em Campo Grande.

Elegância com 80% de variação

A pesquisa com floriculturas e supermercados da Capital apontou ampla variação de preço da orquídea de uma haste. O produto pode ser encontrado com valores entre R$ 54,99 e R$ 99, com uma média de R$ 76,50. A diferença entre os estabelecimentos, de 80,03%, evidencia a importância de se pesquisar antes de comprar.

Nos dados coletados pela equipe da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), em 10 estabelecimentos, é possível observar que o preço também varia conforme a localização do ponto de venda, como no caso de uma rede de supermercados.

Celebração coletiva

Para quem prefere reunir a família em torno da churrasqueira, os preços dos principais itens para um churrasco oscilam até 197,20%. Sem incluir as bebidas, a pesquisa com 12 produtos em 13 estabelecimentos, aponta que com planejamento e aplicando os menores valores por item é possível montar um kit completo para quatro pessoas com carne, acompanhamento e carvão por até R$ 130.

A maior variação registrada está no quilo da linguiça mista, com valores entre R$ 16,79 e R$ 49,90. Essa diferença, de 197,20%, deve-se ainda aos ingredientes utilizados na produção do produto. Já o quilo da capa de contrafilé, com preços de R$ 35,99 a R$ 48,98, apresentou a menor diferença entre os locais pesquisados, 36,09%.

Outros itens do kit consideram preço médio de R$ 5,96 na farofa temperada de 500 gramas, R$ 8,67 no quilo da mandioca, R$ 19,80 no quilo da coxinha da asa de frango e R$ 33,39 no quilo do carvão vegetal.

De acordo com o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, independente do presente a pesquisa antes das compras faz a diferença no bolso e na qualidade da celebração. “Também reforçamos que os consumidores não se esqueçam de solicitar seu cupom fiscal”.

Os dados da pesquisa do kit churrasco e floriculturas estão disponíveis no site do Procon.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Kleber Clajus