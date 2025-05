Secretaria de Saúde realiza “Dia D” de Vacinação contra Influenza para grupos prioritários – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste sábado (10/05), a Secretaria de Saúde realizará o “Dia D” de Vacinação contra Influenza para grupos prioritários. As seguintes Unidades estarão abertas, das 8h às 14h:

* UBS Oswaldo CRUZ

* UBS Pedregulho

* UBS Neiva

* UBS COHAB

* UBS Parque São Francisco

* ESF Jardim do Vale

Os postos de saúde também estarão realizando atualização das carteiras de vacina de crianças e adultos.

Além disso, a Secretaria estará com um Posto de Vacinação na “Casa da Criança” localizada na Av. Walter Rodrigues da Silva, 529. Beira Rio II, das 8h às 12h, durante a Ação de Saúde Bucal, com aplicação das vacinas da Febre Amarela, do Sarampo e Influenza.