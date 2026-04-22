Escola Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, é inaugurada após oito anos de espera da comunidade

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

O Governo de Santa Catarina segue avançando na melhoria da infraestrutura da rede estadual de ensino com a entrega de importantes obras em escolas estaduais de Florianópolis. Somente nesta sexta-feira, 17, foram duas obras inauguradas na Capital, entre elas a Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, concluída após oito anos de espera da comunidade escolar. Com um investimento de R$ 12,4 milhões, a estrutura da unidade foi completamente transformada, beneficiando 842 estudantes.

“Queremos Santa Catarina no ranking de estado com a melhor educação do país, por isso fico muito feliz de poder entregar escolas como essas de hoje. É inadmissível ver uma escola abandonada há tantos anos, como o Aderbal. A educação é a coisa mais importante que existe, a escola deve ser um lugar para além de aprender, educar, ser feliz. Ninguém vence na vida se não for por meio da educação, falo com certeza porque sou fruto disso”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Thiago Kaue/Secom GOVSC

Também foi entregue a obra de reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Pero Vaz de Caminha, que representa mais de R$ 3,1 milhões em investimentos. Além disso, o Estado inaugurou reformas elétricas de 21 escolas estaduais da cidade, ultrapassando R$ 4,2 milhões em investimentos. Todas as salas de aula da rede estadual de Santa Catarina estão climatizadas desde o início do ano letivo de 2026.

As entregas fazem parte do Programa Escola Boa, do movimento Educação Levada a Sério, que tem como foco garantir ambientes mais modernos, seguros e adequados para o ensino e a aprendizagem. Na EEB Aderbal Ramos da Silva, o projeto incluiu a ampliação e requalificação de salas de aula, cozinha, áreas de convivência e banheiros adaptados, além da implantação de cinco novos laboratórios, duas bibliotecas e um auditório.

A escola também passou por modernização do ginásio de esportes, reforma completa das instalações elétricas com construção de subestação para viabilizar a climatização dos ambientes, adequações de acessibilidade e instalação de sistema de aproveitamento de água da chuva. A revitalização foi concluída com pintura geral e novos revestimentos, garantindo um espaço mais acolhedor e funcional para toda a comunidade escolar.

Foto: Thiago Kaue/Secom GOVSC

“Todas essas obras entregues representam mais oportunidades para nossos estudantes e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação. Estamos investindo em estruturas modernas, acessíveis e acolhedoras, que impactam diretamente no aprendizado e no desenvolvimento dos nossos alunos. O Programa Escola Boa é mais uma grande ideia colocada em prática pelo nosso governador que está sendo um marco na transformação da educação catarinense”, afirmou a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Inauguração da reforma e ampliação da EEB Pero Vaz de Caminha

Outra importante entrega foi a reforma e ampliação da EEB Pero Vaz de Caminha, também em Florianópolis. A intervenção beneficiou 453 estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, proporcionando uma estrutura mais moderna e adequada às atividades pedagógicas. Entre as melhorias, estão a substituição completa das redes elétrica e hidráulica, instalação de novo telhado, pintura e reparos estruturais e ampliação da acessibilidade, proporcionando mais segurança e conforto.

“Seguimos trabalhando com planejamento e compromisso para transformar a realidade das nossas escolas em todas as regiões. O nosso propósito é oferecer uma educação pública de qualidade, com espaços que acolham e incentivem o aprendizado dos nossos estudantes”, finaliza a secretária.