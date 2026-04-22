GCM apreende mais de 230 porções de entorpecentes no Parque São Bento – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo no Parque São Bento, no entorno das unidades escolares CEI-28 e da E.E. “Zélia Dulce de Campos Maia”, na manhã desta quinta-feira (16), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) avistaram quatro indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram a pé.

Mediante a suspeita, os agentes realizaram buscas pelas imediações, encontrando dois sacos contendo entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 237 porções, sendo: 131 porções de maconha, 73 porções de cocaína, 23 porções de “ice”, sete porções de haxixe, três unidades de ecstasy e três frascos de lança-perfume.

Diante dos fatos, todo o material foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada pelo delegado, sendo os entorpecentes apreendidos e permanecendo à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.