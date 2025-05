Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Sexta (09/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 09/05/2025 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo nesta sexta-feira (09/05/2025): Sessão da Tarde e Corujão I trazem comédia leve e ação eletrizante

A TV Globo preparou uma programação especial para esta sexta-feira, 9 de maio de 2025, com duas atrações de gêneros bem diferentes. A Sessão da Tarde aposta em uma comédia romântica sobre os dilemas da gravidez, enquanto o Corujão I mergulha no universo da ação e da ficção científica com um thriller de tirar o fôlego.

Sessão da Tarde – O Que Esperar Quando Você Está Esperando

Horário previsto: 15h25 (horário de Brasília)

Inspirado no best-seller homônimo, o filme “O Que Esperar Quando Você Está Esperando” (What To Expect When You’re Expecting, 2012) acompanha as histórias entrelaçadas de cinco casais que enfrentam os altos e baixos da iminente chegada de seus filhos. A comédia aborda os diferentes caminhos da gravidez e da paternidade, misturando situações emocionantes, constrangedoras e divertidas, com um elenco de peso:

Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Rodrigo Santoro, Chris Rock, Matthew Morrison e outros nomes conhecidos.

Com direção de Kirk Jones, o longa é um retrato moderno e bem-humorado das surpresas da vida adulta, ideal para quem procura uma trama leve com toques de romance e comédia.

Corujão I – Jumper

Horário previsto: após o Jornal da Globo

Para os amantes da ação e da ficção científica, o destaque da madrugada é “Jumper” (2008), dirigido por Doug Liman, o mesmo de “A Identidade Bourne”. O longa conta a história de David Rice (vivido por Hayden Christensen), um jovem que descobre ter o poder de se teletransportar para qualquer lugar do mundo.

Essa habilidade extraordinária, no entanto, o coloca no radar de uma organização secreta liderada por Samuel L. Jackson, que caça indivíduos como ele há séculos. Com cenas filmadas em diversas cidades do mundo e efeitos visuais impactantes, Jumper também conta com Rachel Bilson, Jamie Bell e Diane Lane no elenco.

Seja para rir e se emocionar com os dilemas da maternidade na Sessão da Tarde ou para curtir adrenalina e ficção no Corujão I, a sexta-feira promete entretenimento garantido na tela da Globo.

