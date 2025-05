Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 06/05/2025

Santa Catarina tem cerca de 7,4 mil vagas abertas por meio do Sine nesta semana.

Do total, 325 vagas são destinadas a pessoas com deficiência.

As regiões com maior número de oportunidades são a Grande Florianópolis, com 1.812 vagas, e o Vale do Itajaí, que soma 1.818 oportunidades.

Para se candidatar, os trabalhadores podem comparecer a uma unidade do Sine com documento de identificação ou acessar as vagas diretamente pelo Portal Emprega Brasil.

————————————————————

As operações de fiscalização ambiental realizadas em diferentes municípios do estado resultaram na apreensão de mais de 230 animais silvestres ao longo de abril.

Somente na operação foi realizada no entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, abrangendo os municípios de Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas e São Bonifácio, foram 101 aves foram apreendidas.

Já em Itapema e Imbituba foram apreendidas 88 aves após denúncias anônimas.

Os animais resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, mantido pelo IMA em Florianópolis, ou para clínicas veterinárias parceiras, onde passam por avaliação e cuidados especializados.

————————————————————

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda-feira, 5, embaixadores de cinco países em visita a Santa Catarina.

Os representantes de Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Qatar e Kuwait buscam oportunidades para ampliar parcerias comerciais entre o estado e seus países.

O encontro também serviu para internacionalizar Santa Catarina como um estado de oportunidades para investimentos, especialmente no setor de carnes e na área de ciência, tecnologia e inovação.

————————————————————

Mais informações estão no portal estado.sc.gov.br/noticias