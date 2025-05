Sorocaba tem ações alusivas à Semana Municipal de Conscientização sobre a Manobra de Heimlich – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ao longo de maio, uma série de ações de conscientização e demonstrações sobre técnicas de primeiros socorros, em especial, à Manobra de Heimlich.

A iniciativa com fim educativo e preventivo é referente à proposta divulgada na Lei 12.487, de 7 de janeiro de 2022, de autoria do vereador Fábio Simoa, que institui, no calendário oficial do município, o Dia (8 de maio) e a Semana Municipal de Conscientização sobre a Manobra de Heimlich, a ser realizada, anualmente, nas duas primeiras semanas de maio.

Na manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão na região entre o umbigo e o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada e faz com que algum objeto seja expelido dos pulmões.

Confira a programação:

UBS Angélica

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 13/5

Horário: 11h

UBS Brigadeiro Tobias

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 12/5

Horário: 9h

UBS Carandá

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 7/5

Horário: 7h30

UBS Cajuru

Palestra e demonstração da Manobra de Heimlich

Data: 15/5

Horário: 10h

UBS Cerrado

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 15/5

Horário: 10h

UBS Éden

Palestra e demonstração da Manobra de Heimlich

Data: 12/5 (CEI-14)

Data: 13/5 (CEI-83)

Data: 14/5 (CEI-94)

UBS Escola

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 8/5

Horário: 9h

UBS Haro

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 20/5

Horário: 10h

UBS Hortência

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 8/5

Horário: 14h

UBS Lopes de Oliveira

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 7/5

Horário: 10h e 15h

UBS Márcia Mendes

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 16/5

UBS Sabiá

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 15/5

Horário: 10h

UBS São Bento

Roda de conversa sobre a Manobra de Heimlich

Data: 29/5

Horário: 10h

UBS Simus

Orientação e treinamento sobre a Manobra de Heimlich

Data: 12/5

Horário: 9h