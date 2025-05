Governo do Estado e Casan inauguram 16 reservatórios na região Serrana

Placas descerradas dos novos reservatórios na Serra. Foto: Roberto Zacarias/SECOM

Na edição do Programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas em Lages nesta quinta-feira, 8, o Governo do Estado e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) entregaram 16 novos reservatórios para 12 municípios na região Serrana. O descerramento das placas aconteceu no Clube de Caça e Tiro 1º de Julho, em Lages, com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Companhia, Edson Moritz e demais autoridades.

“É com muita satisfação que estamos também na região da Amures para mostrar que o Estado acelerou o caminhão em todas as regiões, está entregando infraestrutura em todas as áreas para crescimento e desenvolvimento. Em todas as áreas. A Casan, por exemplo, vive um novo momento, de credibilidade, entregando reservatórios com mais tecnologia, de aço vitrificado, que garantem mais segurança”, colocou o governador Jorginho Mello.

Ao todo, são mais 6,85 milhões de litros de água reservada para a região, em um investimento de R$ 15,3 milhões. Das 16 estruturas, 13 são feitas de aço vitrificado, duas de polímero reforçado com fibra de vidro e uma de aço inoxidável, materiais mais seguros, com manutenção mais simples e maior durabilidade. Os reservatórios foram instalados nas cidades de: Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio Costa, Painel, Ponte Alta, Urubici e São Joaquim.

Reservatório em São Joaquim com capacidade para 3 milhões de litros. Foto: Divulgação / Casan

Em boa parte dos municípios, o aumento percentual da reserva de água ultrapassa o dobro da reserva anterior para a região atendida. O maior aumento foi em Cerro Negro, onde o novo reservatório instalado na ETA vai garantir um aumento de 667% na reserva da região. Aumentos expressivos também aconteceram em Capão Alto (400%), Otacílio Costa (300%), Painel (267%), São Joaquim (250%) e Campo Belo do Sul (154%).

Reservatório instalado em Urubici, com estrutura de aço vitrificado. Foto: Divulgação / Casan

Outro importante anúncio foi a assinatura da Ordem de Serviço para iniciar as obras de uma nova Estação de Tratamento de Água em Otacílio Costa. A obra visa atender a demanda atual e futura da população local. No valor de R$ 19 milhões, a ETA vai dobrar a capacidade de tratamento atual, passando de 50 para 100 litros por segundo. A estrutura será feita de material pré-fabricado em aço inoxidável e carbono, com o objetivo de agilizar a construção.

“Aqui, o importante é a continuidade da política da CASAN de aumento de reservação. Que é o programa que podemos chamar aqui de ‘Água Boa’ do governo Jorginho Mello. Entregando aquilo que o governador prometeu: água boa para os catarinenses e clientes da CASAN”, afirmou o presidente Edson Moritz.

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

Reunião do Governador com prefeitos e autoridades da Região Serrana, contando com a presença do presidente da Casan, Edson Moritz, e do diretor de Operação e Expansão, Pedro Joel Horstmann.

Investimentos na Serra

Durante o evento, a Casan também apresentou um balanço dos investimentos ao longo dos últimos anos nos municípios em que atua na região. Entre 2023 e 2024, os investimentos somaram ao todo R$ 47,8 milhões, sendo R$ 29,9 no setor de água, R$ 16,1 no tratamento de esgoto e R$ 1,8 milhão em convênios de repavimentação.

Além dos reservatórios já inaugurados, as obras de abastecimento também contemplaram a instalação de novas redes de distribuição em municípios como Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, São José do Cerrito e Urubici, além de uma nova adutora em Otacílio Costa. Em Cerro Negro e São Joaquim, as melhorias aconteceram em poços de captação, enquanto Campo Belo do Sul recebeu recentemente a instalação de um novo equipamento de bombeamento de água (Booster).

No tratamento de esgoto, a Companhia investiu recentemente no início da operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Bom Jardim da Serra e nas obras de modernização da Estação de Tratamento de Esgoto de São Joaquim. Redes coletoras também foram implantadas recentemente em municípios como Anita Garibaldi, Capão Alto, Palmeira, Urubici e Urupema.

Para o período entre 2025 e 2026, o investimento da Companhia na região Serrana vai se manter em um patamar próximo, com um valor total de R$ 48,7 milhões. Desse total, R$ 38,7 milhões serão destinados ao abastecimento, R$ 6 milhões ao esgotamento sanitário e R$ 4 milhões aos convênios de repavimentação.