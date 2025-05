IFSP inicia projeto “Egressos que Inspiram” com aula magna de Jiro Nishimura, da Jacto – IFSP

Primeira edição do projeto contou com auditório lotado e histórias inspiradoras de superação, curiosidade e dedicação ao trabalho

Na noite de 7 de maio, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, deu início ao projeto “Egressos que Inspiram”, uma iniciativa que convida ex-alunos da instituição, que se destacaram em suas trajetórias profissionais ou acadêmicas, a compartilhar suas vivências com os estudantes atuais. O primeiro convidado foi o engenheiro Jiro Nishimura, filho do fundador do Grupo Jacto, empresa referência no setor de tecnologia agrícola, com sede em Pompéia, no interior paulista.

A palestra de Jiro aconteceu no auditório Aldo Ivo, no Campus São Paulo, que ficou lotado com a presença de estudantes atentos e curiosos para ouvir quem já esteve no mesmo lugar que eles.

“Para mim foi uma surpresa, mas aceitei o convite com muito prazer. Pensava que ia voltar à escola de antigamente, mas encontrei algo totalmente diferente — e isso é muito bacana. Apesar da mudança física, o espírito continua o mesmo: o de preparar pessoas para a vida”, afirmou Jiro, emocionado ao reencontrar sua antiga escola.

Antes da palestra, Jiro foi recebido por uma comitiva formada pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP, Adalton Ozaki, o diretor de Inovação, Eder José da Costa Sacconi, e o diretor-geral do Campus São Paulo, Wellington Pereira das Virgens. Ele participou de uma visita guiada pelo câmpus, onde pôde conhecer laboratórios, conversar com professores e coordenadores e se atualizar sobre os projetos e tecnologias desenvolvidos no IFSP, além de visitar o Centro de Memória onde pode ver fotos e equipamentos utilizados no período em que estudou.

Aos 83 anos, o engenheiro cativou o público com carisma, sabedoria e bom humor. Contou que ingressou na escola técnica em 1959, por influência do pai, após demonstrar desde criança grande curiosidade por desmontar objetos e entender como funcionavam. “Deu uma chave de fenda para mim, eu desmontava relógio, desmontava tudo. Meu pai me mandou para o curso técnico porque sabia da minha queda por mecânica”, relembrou.

Em sua fala, Jiro destacou o papel transformador da educação técnica em sua trajetória. “O que a escola ensina é a entender o que está escrito no manual. E aí, com esse entendimento, você consegue transformar teoria em prática. Isso me guiou desde o início, quando eu mesmo precisava aprender a operar novas máquinas e ensinar os colegas. Era um aprendizado constante.”

O projeto nasceu da visita do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Adalton Ozaki, à Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. “Ao conhecer a história da Jacto e ver a biografia dos filhos do fundador, descobri que o Jiro tinha estudado aqui no IFSP. Logo pensei: ‘precisamos trazê-lo para contar sua trajetória e inspirar nossos estudantes’”, contou Ozaki.

A proposta do “Egressos que Inspiram” é justamente essa: mostrar aos alunos do presente que é possível construir um futuro sólido com dedicação, estudo e propósito. Segundo o professor Giuliano Gozzi, da área de Mecânica do Campus São Paulo, o projeto tem um caráter motivacional importante. “Queremos mostrar que o estudo vale a pena. Quando os alunos veem alguém que começou no mesmo lugar e chegou tão longe, isso dá esperança, dá norte”, explicou.

Ozaki ainda destacou que a iniciativa busca valorizar os ex-alunos que se destacaram no mercado, homenageando-os com o certificado “Egressos que Inspiram” e promovendo encontros como o de Jiro. “Essa foi uma aula magna voltada especialmente para os alunos da mecânica, mas temos egressos de diversas áreas que também poderão compartilhar suas histórias e inspirar outras turmas”, acrescentou.

Ao final da palestra, Jiro deixou uma mensagem simples, mas poderosa aos jovens presentes: “A vida é cheia de situações inesperadas. O segredo é enfrentar cada uma delas com coragem. Só assim se cresce.”

O IFSP convida a comunidade a participar do projeto indicando outros egressos com histórias marcantes. Sugestões podem ser enviadas à Diretoria de Comunicação pelo e-mail: .

História e tradição em educação técnica

Fundado em 1909 como Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, o IFSP passou por diversas transformações ao longo de seus 116 anos. Em 1942, com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, o modelo educacional foi reformulado para atender diretamente às demandas da indústria, transportes, comunicações e pesca. A instituição passou a oferecer dois ciclos: o primeiro com cursos básicos, artesanais e de aprendizagem; o segundo com formações de mestria, técnico e pedagógico.

Com essa nova estrutura, a escola passou a se chamar Escola Técnica de São Paulo, instalando naquele mesmo ano os primeiros cursos técnicos de Mecânica e Edificações. Em 1959, com a reforma promovida pela Lei nº 3.552, os diversos ramos do ensino técnico foram unificados, e a instituição passou a se chamar Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP).

Em 1999, por meio do Decreto nº 2.208/1997, a escola foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP), ampliando sua oferta para cursos superiores de tecnologia e bacharelados em áreas específicas.

Em 2008, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CEFET-SP foi integrado à nova estrutura e passou a se chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), expandindo sua atuação para mais de 30 campi em todo o estado, com oferta de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação.