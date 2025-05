Instituto Cândida Vargas realiza programação especial em homenagem ao Dia das Mães

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realiza neste mês de maio uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães. As ações têm início neste sábado (10), com a entrega simbólica de rosas às mães internadas, enquanto um membro do projeto ‘Toca Violão’ percorre os corredores levando uma mensagem de carinho e afeto. A ação é promovida pelo Serviço Social do ICV, por meio do projeto ‘Ação nas Ruas’.

A iniciativa tem como objetivo homenagear, valorizar e acolher todas as mães que passam pela maternidade, além de reconhecer o trabalho das colaboradoras que também exercem esse papel com dedicação. A programação completa contará com missa de ação de graças, entrega de brindes e doações, pintura gestacional, apresentações musicais e um almoço especial oferecido pela equipe de nutrição para usuárias, acompanhantes e colaboradores.

Segundo a gerente administrativa do ICV, Marina Pessoa Wanderley, a ação busca reforçar o compromisso da maternidade com o cuidado humanizado. “Neste Dia das Mães, o ICV quer expressar o reconhecimento e carinho por todas aquelas que desempenham com amor e dedicação esse papel tão essencial. Que cada mãe se sinta valorizada, acolhida e celebrada neste dia especial. A gestão da maternidade, do prefeito Cícero, reafirma seu compromisso em oferecer um cuidado cada vez mais humanizado e fraterno, tanto às nossas usuárias quanto aos nossos colaboradores, com respeito, empatia e excelência”, afirmou.

De acordo com a coordenadora de psicologia do Instituto Cândida Vargas, Poliana Dantas, a proposta é valorizar e acolher as mães em diferentes espaços da maternidade, promovendo momentos de escuta, afeto e informação. “Nosso setor de psicologia vai realizar ações durante todo o mês, começando neste final de semana com atividades nos setores CG, Método Canguru e triagem, levando lembrancinhas, promovendo diálogos sobre a importância da maternagem e fortalecendo o vínculo entre mãe e bebê”, informou.

A programação especial foi elaborada para gestantes, puérperas, acompanhantes e colaboradores da maternidade. As atividades são promovidas em parceria com a Igreja Batista, Coral da Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba (AEMP), Casa Mãe Bebê, Serviço Social, equipe de Psicologia e demais setores do ICV.

Confira a programação completa:

Sábado (10)

14h30 – Projeto Social Ação nas Ruas

Ação: entrega de rosas às mães ao som de violão ao vivo

Domingo (11)

8h30 – Missa de Ação de Graças

Ação: Missa na capela do ICV celebrada pelo Padre Abel

12h – Almoço especial para usuárias, acompanhantes e colaboradores

Domingo (18)

9h30 – Buon Amigo – entrega de doações nas enfermarias 2, 3 e UCG.

Terça (20)

14h30 – Tarde de Louvor com a Igreja Batista

Quinta (22)

9h30 – Projeto Criando Laços (doação de sacolinhas com enxovais)

Quarta (28)

-Apresentação do Coral das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba (AEMP);

-Pintura gestacional com pacientes da UCG