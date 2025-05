Prefeitura de Bonito doa ar-condicionado para transmissores do SBT MS e TV Guanandi – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito realizou a doação de um aparelho de ar-condicionado de 18 mil BTUs para atender as emissoras de televisão SBT MS e TV Guanandi (Band MS), que atuam na retransmissão de sinal para o município.

O equipamento foi instalado no local onde estão os transmissores das emissoras (Morro das Antenas), garantindo melhores condições para o funcionamento dos aparelhos eletrônicos e assegurando a qualidade da transmissão de sinal para a população bonitense.

O pedido de apoio foi encaminhado à Prefeitura pelo apresentador Jota Silva, do programa “Jota & Amigos”, que destacou a importância da iniciativa: “Agradeço à Prefeitura por atender essa solicitação que beneficia diretamente os moradores de Bonito, assegurando que o sinal das emissoras continue chegando com qualidade às residências”.

O prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a relevância da parceria com os veículos de comunicação: “Sabemos do papel fundamental que a TV exerce na vida da população, levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Essa doação é uma forma de colaborar com o trabalho que as emissoras realizam em nossa cidade”.