Quais filmes vão passar SÁBADO (10/05) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

COnfira a programação da Globo hoje, 10/05 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo – Sábado, 10 de maio de 2025

A programação de sábado na Globo está recheada de emoções, com dramas tocantes, suspense nacional e histórias inspiradoras. Veja os destaques do dia e prepare-se para uma maratona de bons filmes na TV aberta!

Corujão II – 04h20 (horário de Brasília)

Berenice Procura

Título Original: Berenice Procura

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2016

Direção: Allan Fiterman

Elenco: Claudia Abreu, Emílio Dantas, Vera Holtz, Eduardo Moscovis

Gênero: Suspense

Berenice é uma taxista que vive o cotidiano agitado de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua rotina muda completamente quando se depara com o assassinato de Isabelle, uma travesti. Movida pela curiosidade e pelo desejo de justiça, ela começa a investigar o caso por conta própria, desvendando verdades escondidas e enfrentando seus próprios fantasmas. Um suspense envolvente do cinema nacional com uma protagonista forte e determinada.

Sessão de Sábado – 14h10 (horário de Brasília)

Um Presente para Helen

Título Original: Raising Helen

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2004

Direção: Garry Marshall

Elenco: Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Abigail Breslin, Helen Mirren

Gênero: Drama / Romance

Helen Harris é uma jovem profissional de sucesso no mundo da moda em Nova York. Sua vida glamourosa vira de cabeça para baixo quando sua irmã morre tragicamente e ela se vê responsável por criar os três sobrinhos. Entre fraldas, tarefas escolares e desafios emocionais, Helen precisa aprender a equilibrar a maternidade repentina com sua carreira e descobrir o que realmente importa na vida.

Supercine – 00h25 (horário de Brasília)

Pérola

Título Original: Pérola

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2023

Direção: Murilo Benício

Elenco: Drica Moraes, Louise Cardoso, Rodolfo Vaz, Cláudia Missura, Gustavo Machado, Valentina Bandeira, Leonardo Fernandes

Gênero: Drama

O longa acompanha a história de Pérola, uma mulher forte e carismática, contada a partir das lembranças de seu filho Mauro. Com uma narrativa sensível e afetuosa, o filme mostra o impacto da figura materna em diferentes momentos da vida familiar, com toques de humor, emoção e saudade. Um drama brasileiro que celebra a memória e os laços familiares.

Corujão I – 02h30 (horário de Brasília)

Seberg Contra Todos

Título Original: Seberg

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2019

Direção: Benedict Andrews

Elenco: Anthony Mackie, Jack O’Connell, Kristen Stewart, Margaret Qualley, Yvan Attal

Gênero: Drama

Inspirado em fatos reais, o filme retrata a vida da atriz Jean Seberg, conhecida por seu papel em Acossado. Em 1968, ela se envolve com o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos e passa a ser vigiada e perseguida pelo FBI. A pressão psicológica e o assédio governamental transformam sua vida em um pesadelo, revelando os limites entre a vida pública, política e pessoal de uma celebridade.

