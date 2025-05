Procon Boa Vista orienta consumidores e comerciantes durante campanha educativa do Dia das Mães

Foto: Divulgação Semuc



O Procon Boa Vista tem orientado consumidores e comerciantes durante as compras do Dia das Mães. A data é a segunda data mais importante para o varejo. Assim, a Prefeitura continua com a campanha educativa “Presente Especial – Garanta tranquilidade no Dia das Mães”, que nesta quinta-feira, 8, ocorreu no Centro Comercial Caxambu.

A ação é pela Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor (Procon Boa Vista). Além disso, e inclui a distribuição de materiais informativos com orientações sobre política de troca de presentes, compras online em sites seguros e o direito de arrependimento, para quem fizer uma compra fora de uma loja física, mas quiser desistir e devolver o produtor. A próxima será neste sábado, dia 10, a partir das 16h, no shopping, localizado no bairro Cauamé.

“É fundamental levar essas informações aos consumidores, principalmente sobre as políticas internas de troca adotadas por cada loja física. É importante exigir e guardar as notas e cupons fiscais para assegurar esse direito. Por isso, é sempre recomendável consultar o vendedor ou a loja para saber se ela pratica essa política de troca. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor não obriga a loja física a realizar essa troca”, destacou o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Zélio Mota.

Importância da campanha educativa

O motorista Gil Castro, 39 anos, elogiou a iniciativa. “Como consumidor, considero muito importante receber essas orientações do Procon, pois ajudam a evitar transtornos na hora de comprar ou, se necessário, trocar um produto”, afirmou.

Para a comerciante Asa Rafisa, 38 anos, que atua há 10 anos na venda de acessórios para celulares, a campanha é sempre bem-vinda, pois assegura tanto os direitos do consumidor quanto a proteção do próprio comerciante.

“Essa ação reforça as orientações que nós, comerciantes, já repassamos aos clientes no dia a dia. Dentre os exemplos temos: questões de garantia, defeitos de fábrica, prazos para troca, entre outros pontos importantes relacionados aos nossos clientes”, destacou.

Procon Boa Vista

Consumidores que tiverem dúvidas ou precisarem de orientação para resolver problemas relacionados a compras no comércio podem se dirigir ao Procon Boa Vista, que fica localizado na Av. Ville Roy, 6806 – Centro, ou por meio dos seguintes canais de atendimento:

Fonte: Da Redação