Santaninha: escola centenária de São José recebe certificação 5.0

Em clima de muita festa, a Emefi Santana do Paraíba, na região norte, entrou oficialmente para o grupo de escolas certificadas como 5.0 da rede municipal de São José dos Campos. A conquista é ainda mais simbólica por esta ser a primeira escola centenária da cidade a alcançar esse marco.

Fundada em 1920 como Grupo Escolar Estadual, a unidade passou a se chamar “Sant’Anna do Paraíba” em 1955 e, desde 2023, passou à administração municipal com o nome de Emefi Santana do Paraíba. A unidade tradicional é a 35ª escola certificada pela Prefeitura.

No último dia 28 de abril, completou 105 anos de história e começa esse novo ciclo com infraestrutura renovada, novos ambientes de aprendizagem e um projeto pedagógico alinhado às necessidades do século XXI.

Alunos da Emefi Santana do Paraíba fizeram apresentação voltada ao começo da história do Santaninha | Foto: PMSJC

História, tradição e futuro

Preservando e respeito o prédio histórico e tradicional na cidade, a certificação 5.0 marca a transformação da escola em um espaço de aprendizagem tecnológica, criativa e inclusiva. A unidade atende hoje 507 alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano), incluindo 25 estudantes em período integral na modalidade Multiesportiva.

Entre as melhorias realizadas estão:

Revitalização completa da pintura interna e externa

Criação da Sala Maker e da Sala de Jogos

Revitalização da Sala de Leitura, da Sala Google Educacional e do espaço de atendimento do Serviço Social

A escola possui equipe cerca de 90 profissionais, 31 deles professores, e ainda: gestores, assistentes, vigilantes, equipe de apoio e cozinheiras.

A Sala Google garante mais avanço na aprendizagem | Foto: PMSJC

Voz aos alunos

Em meio às comemorações e à novidade da certificação, os alunos se mostraram empolgados com o novo momento da escola.

“Agora a gente tem mais lugares legais para aprender e brincar. Eu gosto muito da Sala de Jogos e da Sala Maker. Estudo aqui desde o primeiro ano, então eu acompanhei toda a reforma e gostei muito. Os meus irmãos são mais velhos e também estudaram aqui, a escola já está praticamente no nosso sangue!”, disse animada Maria Eduarda, de 8 anos, aluna do 3º ano.

Maria Fernanda, também de 8 anos, comemorou as novidades na escola. “A nossa escola ficou muito linda. A gente aprende de um jeito mais divertido e a Sala Google é muito boa, porque o tempo que estamos aqui nós não estamos brincando e sim lendo! E quem não sabe ler, aprende na plataforma, eu amo essa escola”, afirmou.

Maria Fernanda e Maria Eduarda estão empolgadas com as novidades da escola | Foto: PMSJC

Educação 5.0

A transformação da EMEFI Santana do Paraíba é resultado do Programa Educação 5.0, lançado pela Prefeitura em 2021para consolidar uma nova cultura educacional nas escolas municipais, com ambientes mais modernos, tecnológicos e colaborativos, alinhados aos desafios contemporâneos.

A certificação traz, além de novos espaços e recursos pedagógicos, uma nova forma de ensinar e aprender. O foco vai além do conteúdo: prepara os estudantes para desenvolver competências socioemocionais, pensamento crítico, criatividade e autonomia.

Além dessa, o programa já foi implantado em outras 34 unidades da rede municipal de ensino, que são:

Emefi Alda de Souza Araújo (Jardim Mesquita)

Emefi Luiza Guratti (Setville)

Emefi Maria Antonieta Payar (Residencial Pinheirinho dos Palmares)

Emefi Emmanuel dos Santos (Residencial Frei Galvão)

Emefi Palmyra Sant’Anna (Vila Industrial)

Emefi Terezinha Araújo (Jardim Santa Hermínia)

Emefi Leonor Pereira Nunes Galvão (Vila Industrial)

Emefi Martha Abib Castanho (Jardim Satélite)

Emefi Profª Therezinha do Menino Jesus do Nascimento (Dom Pedro I)

Emefi Profº Álvaro Gonçalves (Campo dos Alemães)

Emefi Profª Vera Babo de Oliveira (Altos de Santana)

Emefi Profª Maria Ofélia Veneziani Pedrosa (Jardim Pôr do Sol)

Emefi Profª Lúcia Pereira (Jd. Santo Onofre)

Emefi Profª Otacília Madureira de Moura (Vila Nova Conceição)

Emefi Mercedes Rachid Edwards (São Francisco Xavier)

Emefi Doutor Possidônio José de Freitas (Galo Branco)

Emefi Profª Homera da Silva Braga (Morumbi)

Emefi Prof. Moacyr Benedicto de Souza (Campo dos Alemães)

Emefi Profª Dosulina Chenque Chaves de Andrade (Altos de Santana)

Emefi Profº Antônio Palma Sobrinho (Parque Nova Esperança)

Emefi Profª Ana Berling Macedo (Alto da Ponte)

Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida (Jardim Cerejeiras)

Emefi Profª Sebastiana Cobra (Jardim das Indústrias)

Emefi Profª Mariana Teixeira Cornélio (Jardim Telespark)

Emefi Profª Elizabete de Paula Honorato (Jardim Mariana)

Emefi Profª Áurea Cantinho Rodrigues (Jardim Oswaldo Cruz)

Emefi Profª Ruth Nunes da Trindade (Parque Interlagos)

Emefi Prof° Waldemar Ramos (Vista Verde)

Emefi Profª Ildete Mendonça Barbosa (Residencial União)

Emefi Profª Elza Regina Ferreira Bevilacqua (Jardim Estoril)

Emefi Profª Rosa Tomita (Jardim São José II)

Emefi Profª Sônia Maria Pereira da Silva (Parque Novo Horizonte)

Emefi Profª Maria Augusta Moreira da Costa (Jardim Uirá)

Emefi Profª Mercedes Maria Perotti (Rio Comprido)



