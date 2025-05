Posted on

A Inteligência Artificial aplicada no atendimento ao cidadão que procura os serviços do Detran/SC, batizada de Catarina, atendeu 22.471 chamados durante o decreto de recesso do governo do Estado, de 23 de dezembro a 05 de janeiro. Na volta aos trabalhos, foram contabilizados, somente no dia 06 de janeiro, o recorde de todos os meses […]