Semam realiza ação especial na Bica em homenagem ao Dia das Mães

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam), realiza, nesta sexta-feira (9), das 9h às 12h, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), uma comemoração especial em alusão ao Dia das Mães. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e tem como objetivo contemplar mulheres em situação de vulnerabilidade social, além das mães servidoras do Parque.

A manhã de celebração, acolhimento e cuidados com a saúde será voltada para homenagear as mulheres e mães beneficiadas pelas Cozinhas Comunitárias da Prefeitura.

A programação inclui a Blitz do Bem, que vai oferecer diversos serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como atendimento em fisioterapia, aferição de pressão arterial e de glicemia, além de vacinação. A ação contará ainda com distribuição de flores e mudas, lanche para as participantes e a presença do Centro de Zoonoses.

Haverá também uma exposição promovida pela Polícia Ambiental, proporcionando momentos de conhecimento e interação com o público.

A diretora do Parque, Milenna Simões, destacou que será um momento de celebração e de cuidados. “Nesta data tão importante, fazemos questão de homenagear as mães, através desses grupos, oferecendo a estas mulheres um momento de acolhimento, lazer e de cuidados para com a saúde de cada uma”, afirmou.