SONORA – Corredores azuis impulsionam uso de GNV em veículos pesados nas rodovias federais em SC

A região Sul de Santa Catarina se consolida como uma das mais estratégicas para o avanço da mobilidade sustentável no setor de cargas. Por meio do projeto Corredores Azuis, a SCGÁS implantou postos de abastecimento de gás natural veicular (GNV), em sete municípios da região: Passo de Torres, Içara, Criciúma, Sangão, Sombrio, Maracajá e Jaguaruna. Esses pontos integram uma malha de 20 unidades de alta vazão espalhadas por rodovias federais, promovendo abastecimento ágil e contínuo para frotas pesadas.

A estruturação dos Corredores Azuis foi baseada em estudo técnico, com o mapeamento das rodovias com maior circulação de caminhões. A meta da Companhia é garantir infraestrutura eficiente ao longo das principais vias de escoamento da produção estadual e do intenso fluxo de transporte de cargas interestadual com o foco da região sudeste do país (SP), com prioridade às BRs 101, 116, 280, 282 e 470.

O objetivo da SCGÁS é expandir operações com a oferta de postos de alta vazão em locais estratégicos, garantindo um abastecimento eficiente e contínuo de GNV nos corredores que conectam o intenso fluxo de veículos pesados entre Santa Catarina e as demais regiões, como explica o engenheiro, na Gerência Comercial Industrial e Veicular. Ronaldo Macedo Lopes:

SONORA

Com a instalação de novos postos de abastecimento em alta vazão, a SCGÁS busca atender de forma ainda mais eficaz as demandas das frotas pesadas, proporcionando maior agilidade e eficiência no abastecimento. Entretanto, a infraestrutura de postos existente em SC, possibilita o abastecimento de veículos pesados pelas principais rodovias federais que cruzam o estado.